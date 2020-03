Aux Etats-Unis, le Toyota Land Cruiser, roi des forts kilométrages

Ceci n'est pas un classement de fiabilité, puisque rien n'indique les dépenses qui ont été nécessaires au maintien des véhicules cités dans ce classement pour qu'ils arrivent à la barre fatidique des 200 000 miles, soit 320 000 km. Il s'agit donc plutôt d'un constat du parc auto américain d'occasion et des véhicules qui atteignent le plus fréquemment des kilométrages avancés, et rien d'autre.

Au classement général (tout segment confondu), c'est le Toyota Land Cruiser qui domine les débats, et pas qu'un peu : plus de 15 % des Land Cruiser écoulés en 2019 avaient plus de 320 000 km au compteur aux Etats-Unis ! Un chiffre étonnant, d'autant plus que le second du classement, le Toyota Sequoia, est à 9,2 %, et le troisième, le Ford Expedition, est à 5,2 %. La quasi totalité du Top 15 est constituée de SUV et pick-up, ce qui n'est pas une surprise puisqu'il s'agit de deux meilleures ventes automobiles outre-Atlantique.

Chez les véhicules particuliers (hors pick-up et SUV), le classement est sans appel : il est à près de 100 % composé de modèles asiatiques. La Honda Odyssey arrive en tête, devant les Toyota Avalon, Honda Civic et Toyota Sienna. La première voiture européenne est une Mercedes Classe E, en septième position, avec 1,7 % des annonces à plus de 200 000 miles.

Chez les véhicules sportifs, les trois premières sont les Audi TT, Dodge Charger et Ford Mustang coupé.