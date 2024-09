Avant le rendez-vous du Mondial, le SUV Alpine A390 prend la route !

Le modèle que vous avez devant les yeux est le prototype du SUV électrique de la gamme Alpine. Il se nommera Alpine A390 et sera commercialisé au deuxième semestre 2025. Pour le moment ce véhicule circule avec un important camouflage sur les routes de la Sierra Nevada en Espagne afin de parfaire sa mise au point et son comportement routier.

Au prochain Mondial de l’automobile qui ouvre en octobre à paris on aura une vision plus proche du modèle de série puisqu’Alpine va présenter le show-car A390 _β qui affichera les lignes définitives de ce crossover. Mais en avance, on peut distinguer certains éléments de style en regardant de plus près ce prototype camouflé.

Un petit air de ressemblance avec l’A110

On se rend compte tout de suite que le modèle affiche une allure dynamique, avec un avant tout en rondeurs qui n’est pas s’en rappeler celui de l’Alpine A110. On constate aussi que la surface vitrée est réduite permettant là aussi une similitude avec celles de l’A110. La ressemblance entre les deux modèles s’arrêtera là, car les portes sont au nombre de quatre (+ un hayon) et la poupe du véhicule est plus massive.

Une base Nissan Ariya pour l’A390

Et puis, ce véhicule est 100 % électrique comme la citadine sportive Alpine A290. Selon les versions l'A390 disposera d'un ou deux moteurs électriques, cette dernière configuration existe sur le Nissan Ariya e-4orce qui prête également sa plateforme AmpR Medium (appelée autrefois CMF-EV) au modèle français qui sera assemblé dans l’usine Alpine à Dieppe. Ce modèle qui va devenir le fer de lance de la petite marque Alpine ne sera pas le seul SUV du constructeur français puisque deux autres modèles plus grands devraient ensuite faire leur apparition dans la gamme.

Un problème de poids à résoudre

Pour Alpine, le passage à l’électrique entraîne de grosses contraintes, en particulier celle du poids. La marque Alpine étant reconnue pour l’agilité de son modèle emblématique, l'Alpine A110, il est important pour elle que ses modèles électriques soient les plus agiles possibles. On voit ici qu’Alpine travaille sur ce point avec l’A390, souhaitons-lui de réussir à rendre son SUV aussi agréable à conduire qu’une A110.