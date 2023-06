Avec sa Honda Integra R, Florian réalise son rêve d'enfance et de Need for speed.

C'était le Graal, l'auto convoitée par tous les adeptes de Need for speed, un jeu sur lequel Florian, tout jeune, a usé sa manette. Alors, quelques années plus tard, à la fin de ses études en informatique, Il a pris sa revanche sur ses nuits blanches passées à jouer : il s'est offert la Honda Integra R pour de vrai.

Mais ce n'est pas une simple auto que Florian a achetée, c'est une voiture d'initiés, destinée à ceux qui savent ce que sa ligne, parfaitement réussie d'ailleurs, cache sous ses atours. Un moteur de 1,8 l de cylindrée qui délivre 190 ch sans l'aide d'un turbo, qui dispose de soubassements de vraie sportive et d'un compte-tours qui s'affole jusqu'à 9 000 tours sans mollir. Y parvient-elle toujours malgré ses 214 000 km ? Florian l'affirme.

Une Integra italienne, mieux équipée

Le modèle qu'il s'est acheté il y a trois ans pour fêter la fin de ses études en informatique date de l'an 2 000. C'est l'un des derniers fabriqués et, comme toute Integra Type R qui se respecte, elle porte une plaque numérotée. La sienne est dotée du numéro 5515. Mais contrairement à ses quelques centaines de copines importées en France, sa Honda dispose de la clim et de deux airbags, un luxe incroyable pour cette auto spartiate. Un ajout ? Pas du tout car son Integra vient d'Italie, ou ce confort était livré de série.

Pour autant, c'est en France qu'il l'a achetée, alors qu'elle totalisait 193 000 km. Pour 10 000 euros, il a trouvé un modèle en parfait état et depuis lors, il a effectué 20 000 km supplémentaires, avec la satisfaction de conduire une auto qui donne le sourire. Évidemment, le levier en titane est brûlant en été et glacé en hiver. Bien sûr, il est ébloui par les plastiques trop réfléchissants de la planche de bord, mais il éprouve toujours la même satisfaction au volant et conserve le sentiment de ne pas perdre d'argent, si d'aventure il songeait à la revendre.

Mais à propos d'argent, il préfère ne pas évoquer la consommation de sa Honda, même s'il suppose qu'elle ne dépasse pas 8 à 9 litres à130 km/h sur autoroute et reconnaît que son Audi TT qu'il utilise au quotidien consomme moins. Un daily qui, paradoxalement, lui coûte plus cher en assurance, car pour l'Integra, il ne paie que 50 euros par mois, en tous risques avec une couverture trajet domicile travail. Une somme qu'il met sur la négligence des assurances, persuadé d'être passé sous la vigilance de leurs radars. pourvu qu'ils ne lisent pas Caradisiac.