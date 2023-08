Avec Tesla, Hertz baisse ses coûts d'entretien de 50 % 

Electrifier sa flotte mondiale pour servir au plus vite ses clients, Hertz n'a visiblement que cela en tête. Le loueur américain prévoit d'ores-et-déjà que 25 % de ses 500 000 véhicules seront 100 % électriques d'ici la fin 2024.

Dans cette logique, l'entreprise floridienne accélère de façon sensible le verdissement de son parc. Elle a entre autres passé commande en urgence auprès de General Motors, de Polestar et de Tesla. Un volume énorme, de 100 000 voitures, historique d'ailleurs sur le segment du véhicule électrique, a précisément été commandé à Tesla en novembre 2021.

Maintenance moitié moins chère, selon Hertz

Près de deux ans plus tard, en dépit des retards de livraison qu'il a pourtant constatés, et avec peu de recul finalement, Hertz partage un ressenti très positif sur la base des dizaines de milliers de Tesla qu'il a déjà réceptionnées. Le loueur évoque en particulier les bénéfices recensés en termes de coûts de maintenance.

Selon lui en effet, et bien que le remplacement des pneus choisis par Tesla paraisse à ce jour plus cher que des pneus standards (en raison de leur technicité sur le plan de l'acoustique, justifie Hertz), l'entretien global des modèles Tesla s'avérerait pour le loueur en moyenne 50 à 60 % moins onéreux que l'entretien des voitures thermiques de son parc.

Ce constat flatteur devrait encourager Hertz à poursuivre sa démarche zéro émission, lui qui, comme la plupart des autres enseignes de location automobile, se voit du reste de plus en plus sollicité par ses clients. Dernièrement, il s'est par exemple engagé à mettre à disposition des chauffeurs d'Uber Europe 25 000 voitures 100 % électriques badgées Tesla et Polestar entre autres.