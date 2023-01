Baisse des ventes d’occasion : des disparités d’une région à l’autre

Si, en 2022, le marché français du neuf a souffert, ce n’est rien en comparaison de la dégringolade qu’a connue celui de l’occasion. Comme toujours, tout le monde n’a pas été logé à la même enseigne. C’est ce que révèlent des données fournies par AA Data et qui décortique le marché de la seconde main, région par région.

Rappelons, tout d’abord, que le marché hexagonal de l’occasion a baissé de 13,5 % en 2022, avec 5 204 986 changements de propriétaires. Sur les 13 régions que compte notre pays, seules 5 font moins bien que le marché : la Nouvelle Aquitaine à -13,7 %, l’Auvergne-Rhône-Alpes à -13,9 %, le Grand Est à -15,1 %, les Pays de la Loire à -15,4 % et la Bretagne à -16,1 %. L’Île de France est pile dans la moyenne à -13,5 %.

Si aucune région n’a vu ses transactions d’occasion évoluer positivement l’an dernier, les moins impactées par la baisse sont la Provence-Alpes-Côte d’Azur à -11,7 %, la Normandie à -11,1 % et la Corse à -10,3 %.

Les 3 régions ont le plus de ventes ont été effectuées sont la Nouvelle Aquitaine (533 140), l’Auvergne-Rhône-Alpes (682 478) et l’Île de France (712 091). À l’opposé, on trouve la Corse (31 933), Centre-Val de Loire (213 383) et la Bretagne (256 396).