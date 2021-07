Baromètre des ventes 1er semestre 2021 : Peugeot devance Renault

Les chiffres à retenir pour le 1er semestre 2021 - 922 844 voitures particulières neuves immatriculées. - Peugeot est numéro 1 des constructeurs avec 163 916 ventes. - Le diesel est au plus bas avec 23 % de part de marché. L'électrique atteint 7,8 %.

Le marché automobile français continue de tourner au ralenti. La preuve : 199 517 voitures particulières ont été immatriculées en juin, soit un recul de 13,6 % par rapport à juin 2019, avant le début de la crise sanitaire. Or, les concessions ont été ouvertes normalement le mois dernier.

Les livraisons restent toutefois perturbées par la pénurie de semi-conducteurs, qui impacte fortement la production. Les vendeurs ont toutefois constaté un afflux de clients qui ont voulu profiter du bonus écologique avant la baisse (effective à partir de ce 1er juillet).

Sur l'ensemble du premier semestre, le résultat n'est pas bon, avec un recul de 20,9 % par rapport à 2019, à 922 844 voitures. Il est vrai qu'il y a eu un mois et demi (d'avril à mi-mai) où les concessions n'ont pu recevoir du monde que sur rendez-vous, ce qui a clairement poussé bon nombre de clients à reporter leur achat. La part des particuliers dans les ventes totales n'est que de 42 %. Il y a une reprise du côté des entreprises et des loueurs courte durée (qui représentent respectivement 25 et 13 % des ventes au premier semestre).

Il y a une surprise du côté du classement des constructeurs : Peugeot est le champion du 1er semestre, avec 163 916 immatriculations. Il devance Renault de plus de 10 000 voitures. Le Losange est en forte baisse, - 31 % par rapport à 2019. Mais il assume, dans une volonté de se concentrer sur la rentabilité et non plus les volumes. Malgré l'arrivée de la nouvelle C4, Citroën est en difficulté, en baisse de 28,7 %. Porté par la nouvelle Sandero, Dacia finit d'un cheveu devant Volkswagen.

Plusieurs grands noms ont connu un premier semestre noir : Ford a chuté de 37 %, Opel et Fiat ont dégringolé de 45 %. D'autres ont su limiter la casse, notamment Audi et BMW, en baisse de 6,9 et 7,5 % seulement. Certains sont même à la fête. Grâce au succès de ses hybrides, notamment la nouvelle Yaris, Toyota a fait un meilleur semestre qu'en 2019 (+ 5,1 %). Autre performance, celle de Hyundai, en hausse de 16,5 % (le nouveau Tucson démarre fort). Mais la plus grosse réussite, c'est Tesla, qui intègre le top 20 des marques. L'américain a livré plus de voitures que DS !

Tesla participe ainsi à l'envolée du marché des électriques. Ces modèles ont représenté 7,8 % des ventes au premier semestre. Les hybrides rechargeables ont aussi vu leurs ventes exploser, avec 7,4 % de part de marché (contre 2,8 % en 2020). Sans surprise, c'est le diesel qui trinque, avec seulement 23 % des immatriculations, contre 31 % il y a un an.

Le Top 20 des constructeurs - 1er semestre 2021

Rang Marques 1er semestre 2021 Évolution* Juin 2021 Évolution* 1 Peugeot 163.916 - 19,7 % 29.810 - 18,5 % 2 Renault 152.379 - 31,1 % 36.737 - 28,9 % 3 Citroën 90.611 - 28,7 % 18.717 - 18,2 % 4 Dacia 62.998 - 17,6 % 14.910 - 2,8 % 5 Volkswagen 62.124 - 19,6 % 14.887 - 6,7 % 6 Toyota 54.017 + 5,1 % 11.458 + 15,6 % 7 Audi 27.812 - 6,9 % 6.788 - 1,7 % 8 Ford 26.876 - 37,0 % 4.359 - 44,5 % 9 Mercedes 26.299 - 21,5 % 4.776 - 26,8 % 10 BMW 25.099 - 7,5 % 4.344 + 0,5 % 11 Hyundai 23.043 + 16,5 % 5.024 + 43,5 % 12 Opel 22.527 - 44,6 % 5.006 - 19,6 % 13 Fiat 22.257 - 45,2 % 5.830 - 33,1 % 14 Kia 22.204 - 3,8 % 4.568 + 16,4 % 15 Skoda 18.295 + 5,1 % 3.710 + 14,4 % 16 Seat 16.958 - 5,7 % 3.617 - 5,0 % 17 Nissan 14.730 - 32,5 % 2.196 - 46,6 % 18 Mini 13.540 + 2,7 % 2.389 + 6,9 % 19 Tesla 13.112 + 251,5 % 5.002 + 289,3 % 20 DS 12.767 - 3,3 % 3.458 - 3,8 %

* par rapport à la période équivalente de 2019

Source Autoways via Autoactu