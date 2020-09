Baromètre des ventes août 2020 : le marché rechute, Peugeot distance Renault

La fin de l'embellie ? Après le confinement, le marché automobile français était reparti sur les chapeaux de roues, avec des hausses en juin et en juillet. Mais les immatriculations ont de nouveau plongé en août. 103 635 voitures particulières neuves ont été immatriculées, soit une chute de 19,8 % par rapport à août 2019.

Toutefois, pour François Roudier, porte-parole du CCFA, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il pointe le fait que la comparaison se fait avec des mois d'août 2018 et 2019 exceptionnellement hauts, en raison de changement de normes. "On retrouve cette année un mois d'août normal" a-t-il dit auprès de l'AFP, et "les commandes pour septembre sont bonnes, le troisième trimestre va être bon".

Il reste compliqué d'analyser les chiffres de cette année. Août est déjà de base un mois très calme dans les concessions et il y a sûrement l'effet d'un contrecoup après les excellents chiffres de juillet, portés par la fin de la prime à la casse exceptionnelle, qui a engendré un afflux de commandes. La preuve avec Renault : après s'être envolé de 40 % en juillet, le Losange a de nouveau dévissé de 24,3 % en août. Il laisse ainsi filer en tête Peugeot, à quasiment 19 000 ventes et un résultat en recul de 3,5 % seulement. Citroën reste en difficulté, avec - 13,3 %.

Dacia limite mieux la casse que sa maison mère (- 6,4 %) et s'installe durablement en quatrième position du marché français, devant Volkswagen, qui a carrément vu ses ventes divisées par deux en août. L'allemand est ainsi derrière Toyota, qui affiche une belle forme avec + 2,4 %. Mais les grands gagnants sont les coréens Kia et Hyundai. Le deuxième s'envole de 39 %, porté par le succès de ses modèles électrifiés, dont le Kona hybride. Et Hyundai est l'un de ceux qui résistent le mieux à cette année si particulière, avec seulement 12 % de baisse de janvier à août, faisant ainsi mieux que Toyota sur ce point (- 15 %).

Parmi les rares qui sont en progression, on trouve aussi Volvo (+ 6 % et 1 012 ventes). BMW est stable, alors que Mercedes plonge (- 30 %). Nissan recule dans la même proportion.

Le Top 15 des constructeurs

Rang Marques Août 2020 Evolution Cumul 2020 Evolution 1 Peugeot 18.997 - 3,5 % 179.644 - 29,5 % 2 Renault 14.162 - 24,3 % 193.763 - 26,5 % 3 Citroën 11.190 - 13,3 % 100.793 - 36,9 % 4 Dacia 7.538 - 6,4 % 59.665 - 36,8 % 5 Toyota 6.945 + 2,4 % 57.480 - 15,1 % 6 Volkswagen 4.251 - 50,2 % 54.104 - 45,3 % 7 Ford 4.072 - 1,8 % 34.866 - 34,0 % 8 Mercedes 3.316 - 30,0 % 29.309 - 32,7 % 9 Opel 3.188 - 3,7 % 27.930 - 43,2 % 10 Fiat 3.072 - 10,5 % 24.973 - 49,4 % 11 Kia 3.046 + 11,9 % 24.380 - 17,8 % 12 Audi 2.990 - 21,5 % 25.798 - 33,5 % 13 BMW 2.949 - 0,4 % 26.391 - 23,0 % 14 Hyundai 2.899 + 39,2 % 22.481 - 12,0 % 15 Seat 2.306 - 22,0 % 17.150 - 29,4 %

Source : CCFA (Comité des Constructeurs Français d'Automobiles)