Batteries au lithium : Skoda veut "séduire" Volkswagen pour construire usine sur son sol

Il y a quatre ans, déjà, chez Volkswagen, on pointait du doigt le coupable idéal de la baisse de la dynamique des ventes en Europe : Skoda. Plus rentable qu'Audi, Skoda propose des véhicules qui disposent de (presque) toute la technologie d'une Volkswagen. Moteurs, boîtes, trains roulants, infotainment, plateforme, seul le design les différencie réellement. Une situation qui a été pertinente, fut un temps, mais qui amène désormais de la concurrence interne.

Preuve de la bonne forme de Skoda et de sa volonté de prendre toujours plus d'envergure : le constructeur veut une usine de batterie en République Tchèque. Le ministre tchèque de l'Industrie négocie actuellement avec le groupe Volkswagen pour que l'une des six usines de batteries en Europe que comptera le géant allemand soit sur le sol tchèque.

La République Tchèque a plusieurs arguments. Le premier est évidemment d'avoir un constructeur qui performe en Europe et qui a une série de véhicules électriques à venir. Le second est encore plus important : le spécialiste tchèque de l'énergie, CEZ, avec d'autres investisseurs automobiles, entend exploiter une région de Cinovec pour en extraire du lithium. Volkswagen pourrait ainsi s'associer au projet, comme il l'a fait avec Northvolt en Suède.

Skoda, qui présentait ses résultats, annonçait qu'il faudrait "au moins une" usine de batteries sur son sol. Pour l'heure, seulement 2 des 6 usines du groupe Volkswagen sont confirmées : une en Suède avec le partenaire Northvolt, et une en Allemagne.