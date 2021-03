Bentley : 200 000 autos produites depuis 1919

Que de chemin parcouru, et que de constraste entre la première et la 200 000e ! Bentley vient en effet de franchir cette barre symbolique des 200 000 autos produites depuis sa création, en 1919. Et cette 200 000e voiture n'est pas n'importe laquelle, il s'agit sans grande surprise d'un Bentayga, en version hybride, et à destination du marché chinois, là où Bentley est en grande forme depuis quelques mois.

Dans l'histoire de Bentley, une donnée en particulier étonne : 25 000 Bentayga produits. Arrivé au catalogue seulement en 2015, le SUV compte donc déjà pour plus de 10 % de la production totale et historique de Bentley ! On comprend mieux les raisons qui ont poussé Lamborghini, Aston Martin, Rolls-Royce et Ferrari à s'engoufrer dans la brèche du SUV.

La production anglaise a bien évolué chez Bentley, notamment depuis le rachat par le groupe Volkswagen en 2003. Aujourd'hui, un jour de production équivaut à un mois de production en 2001 ! Là encore, Bentley peut remercier l'insatiable apétit des clients pour les SUV et la bonne dynamique du marché chinois.