Bentley arrête la Mulsanne

Produite depuis 40 ans (interrompue pendant quelques années par la présence de l'Arnage), la Mulsanne était la représentante d'une période presque révolue chez Bentley, qui a depuis mis l'accent sur de nouveaux moteurs et carrosseries. La longue limousine, concurrente de la Rolls-Royce Phantom, va prendre sa retraite, mais avant, le constructeur anglais va commercialiser une série limitée baptisée sobrement "6.75 Edition", en référence, évidemment, à la cylindrée du V8.

Basée sur la Mulsanne Speed, la 6.75 Edition adopte du chrome au niveau des feux et une calandre, logo Bentley, admission et sorties d'échappement sombre. Elle repose sur des jantes 21 pouces. Le logo "6.75 Edition" se retrouve à l'intérieur sur les sièges et au niveau de l'éclairage projeté au sol, tandis que les commandes de climatisation ont un design spécifique.

La fin de la Mulsanne signe la fin du V8 6.75 biturbo. Le constructeur anglais annonce par ailleurs l'arrivée d'une hybridation sur la Flying Spur, qui sera donc la seule grande berline de la marque avec l'arrêt de la Mulsanne.