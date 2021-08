Bentley s'associe au whiskey Macallan

Associer l'automobile au monde du spiritueux, des vins et des alcools en tout genre n'est pas franchement bien vu à notre époque. On aurait pourtant volontiers imaginé une Renault Safrane Biturbo "Romanée Conti" ou encore une DS 9 "Saint Emilion", mais les marques françaises n'ont que très rarement fait le rapprochement entre le luxe auto et le savoir-faire dans le domaine du vin français.

Bentley ne se pose pas cette question. La marque anglaise dévoile une série spéciale "Maccalan" sur le Bentayga Hybrid, du nom de cette célèbre maison écossaise du whiskey. Il n'y a rien d'extravagant sur ce Bentayga dans une livrée très sobre et typiquement anglaise, mélangeant le "british green" à l'extérieur, et le bois et cuir clair à l'intérieur, façon salon anglais.

Ce Bentayga hybride est exposé chez Macallan pour les clients en visite et reste une création unique. Rappelons que le Bentayga hybride fait partie de cette nouvelle génération de Bentley électrifiées, avec un V6 associé à un moteur électrique pour un total de 449 ch, et une batterie suffisante pour faire une petite cinquantaine de kilomètres en mode électrique.