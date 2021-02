Bentley va mieux et peut remercier les Chinois

Il y a deux ans presque tout pile, la direction du groupe Volkswagen ne cachait plus son agacement devant les pertes de Bentley et des résultats insatisfaisants. A ce moment là, le constructeur anglais lançait sa nouvelle génération de Continental GT. Le temps a joué en faveur de Bentley qui a livré 11206 véhicules en 2020. C'était 2 % de plus qu'en 2019, dans une année où tout le monde à été dans le rouge, ou presque.

En janvier 2021, rebelote. Bentley aurait enregistré 50 % de hausse de commandes par rapport à janvier 2020 selon Adrian Hallmark, qui annonce que c'est en grande partie grâce à des résultats exceptionnels en Chine. Rien d'étonnant, quand on sait que les Chinois aiment les grandes limousines et que Bentley est le seul, avec Mercedes et Rolls-Royce, à être représenté dans ce segment, tout en étant plus "accessible" que son rival anglais. Les Chinois ont d'ailleurs porté la Flying Spur au sommet des ventes de Bentley par modèle. C'est dire.

Si l'importance des berlines pourrait être remise en question à l'Ouest face aux SUV, on comprend ainsi beaucoup mieux pourquoi une marque comme Bentley a continué de miser sur sa gamme de berlines avec une Flying Spur judicieusement renouvelée pour faire suite à l'arrêt de la Mulsanne.