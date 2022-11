Berlines compactes, le début de la fin?

En automobile, l’impensable d’hier devient la dure réalité du jour. En témoigne le cas des ventes de berlines compactes, catégorie qui a longtemps constitué le principal moteur de croissance du marché européen, avec des stars telles que les VW Golf, Peugeot 308 et autres Ford Focus.

Sur les neuf premiers mois de l’année, cette gamme de véhicules a en effet vu ses volumes baisser de 16% pour s’établir à 980 000 exemplaires, d’après les données établies par le cabinet Dataforce. Cela lui a valu de glisser au quatrième rang des ventes sur le Vieux continent, derrière les citadines et les incontournables SUV, qu’ils soient citadins ou compacts.

Et si la Golf reste la patronne de la catégorie, elle n’est plus que troisième sur le podium des ventes européennes derrière les Peugeot 208 et Dacia Sandero.

Les ventes de l’Allemande ont en effet baissé de 25% sur les neuf premiers mois de l’année, à 133 000 unités. Sur la même période en 2021, il s’en était vendu 178 000 exemplaires !

Cette dégringolade s’explique certes en grande partie par la crise des semi-conducteurs, qui a conduit VW à favoriser la production de modèles typés SUV - au premier rang desquels le T-Roc -jugés plus rentables.

Mais il n’empêche que la désaffection pour les compactes est bel et bien généralisée : les ventes de la Toyota Corolla ont baissé de 11%, celles de la Skoda Octavia de 25%, et celles de la Ford Focus - dont la fin est prochaine - de 12%.

Les rares bonnes nouvelles, dans tout cela, nous viennent des constructeurs français, avec une 308 qui progresse de 52% à la faveur du renouvellement complet du modèle, et une Citroën C4 en hausse de 7,1%. Mais il s’agit de voitures en grande partie vendues à des entreprises (60% pour le cas de la 308), qui renouvellent leurs flottes.

Ce déclin de la Golf évoque aussi celle d’une autre vedette d’hier, en l’occurrence la Fiesta dont Ford a récemment acté le prochain décès. La citadine subit elle aussi la rude concurrence d’un SUV, en l’occurrence le Puma, à quoi s’ajoute la nécessité de préparer le terrain à de futurs modèles électriques. Adressons au passage une pensée à la Renault Twingo, qui ne sera pas renouvelée non plus.

Avec une électrification qui rebat complètement les cartes du marché automobile, aucune star d’hier n’est à l’abri de lendemains qui déchantent. La seule certitude, désormais, est la prévalence du principe d’incertitude.