Elle aura tout connu : la crise pétrolière de 1976, la crise financière de 2008 et la crise sanitaire de 2020. Mais c'est une autre crise qui l'emporte aujourd'hui : celle qui pousse les automobilistes à s'enticher des SUV, et à pousser les petites citadines vers la retraite. Ainsi, la petite Ford Fiesta va partir dès l'été prochain au paradis des berlines, remplacée sur les routes et la chaîne de fabrication, par un SUV électrique fabriquée sur la plateforme MEB de la Volkswagen ID3 et ID4, dans l'usine de Cologne en Allemagne.

Quand Ford envoie un faire-part de décès pour sa Fiesta défunte

C'est l'histoire d'une petite Ford qui a traversé les époques

Pour rendre un dernier hommage à l'auto qui fut le best-seller de Ford en Europe pendant tant d'années, le constructeur américain y est allé de son faire-part de décès sous la forme d'un joli film vidéo. Le scénario est archi rabattu mais il fait toujours son petit effet. On y voit un grand-père s'asseoir au chevet de son petit-fils pour lui lire l'histoire du soir avant qu'il ne s'endorme. Le livre en question, "Fiesta, a little family car" raconte évidemment les aventures de la petite Ford. Elle ne se termine pas aussi mal que dans la vraie vie, puisque l'auto héroïne disparaît pour faire place à une nouvelle aventure, forcément aussi passionnante.

C'est donc la nécessaire bascule vers le tout électrique qui aura eu raison de la petite Fiesta, mais pas que. En quelques années ses chiffres de ventes ont dégringolé de moitié pour atteindre moins de 80 000 exemplaires immatriculés l'an passé, alors que le Puma voit son succès grandissant. Le SUV urbain aura donc eu sa peau et l'électrification venant achèvera de clouer son tombeau.

S'en est donc fini de la saga Fiesta qui aura connu des bas, avec des générations à la tenue de route aléatoire au siècle dernier, mais aussi des hauts avec des autos très réussies depuis. Reste que le petit film aura, entre autres qualité, celle de nous donner envie de prolonger l'aventure en s'offrant une dernière Fiesta avant sa disparition. Il aura aussi donné l'occasion à un internaute de glisser un petit mot sous la vidéo en guise de commentaire : "1909 - Henry Ford : Tout client peut avoir une voiture de la couleur qu'il souhaite, à condition qu'elle soit noire 2022 - Ford Motor Company : tout client peut avoir le type de voiture qu'il veut, à condition que ce soit un SUV".