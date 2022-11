Bertone est de retour !

Bertone compte bien fêter ses 110 ans d’existence. Les frères Jean-Franck et Mauro Ricci, qui ont racheté la marque en 2020, présentent en filigrane leur futur cheval de bataille. Leur but est alors « d’entamer un nouveau chapitre révolutionnaire », rien que ça ! Mais il faut pour le moment se contenter de quelques aperçues de la future sportive et aucune date de révélation n’est annoncée.

Néanmoins, nous découvrons des proportions proches de celles d’une supercar à moteur central arrière. La découpe du vitrage, la forme des ailes avant ou encore les rétroviseurs font clairement penser à une Lamborghini Huracan. Mais dans les détails, la future Bertone se différencie. On note par exemple les optiques avant à LED plutôt fins, dotées de trois éléments verticaux. A l’arrière, la forme des feux évoque davantage l’univers du pixel. La partie arrière pourrait d’ailleurs rappeler la Carabo de 1968, un modèle que Bertone vient de mettre en avant sur son compte Instagram. Une attention certainement pas gratuite…

Une supercar électrique ?

En revanche, difficile de se faire une idée sur ce qui l’animera. Propulsion thermique, hybride ou électrique, le mystère reste entier. Une chose est sûre, on peut se réjouir qu’une maison comme Bertone renaisse de ses cendres. On lui doit les Alfa Romeo Montréal et coupé GT, Lamborghini Miura et Countach, Lancia Stratos, Citroën XM… Et cette liste est loin d’être exhaustive !