Bientôt de la technologie Tesla chez la concurrence ?

Tesla conçoit entièrement en interne ses automobiles. Outre le développement des châssis et des groupes motopropulseurs, le constructeur américain met un point d’honneur à concevoir son interface de bord et ses systèmes d’info-divertissement. Tesla continue d’ailleurs de refuser l’intégration d’Apple Carplay et d’Android Auto, préférant imposer à ses clients l’utilisation de ses propres logiciels (fonctionnant malgré tout avec les services de Google en ligne). Il faut dire qu’en termes de rapidité et d’efficacité, cette interface de Tesla fait partie des meilleurs systèmes du marché automobile.

Au point de pousser Tesla à proposer sa technologie aux autres marques ? A l’occasion d’une discussion sur Twitter avec le patron de Ford Jim Farley, Elon Musk a eu quelques mots intéressants à ce sujet. « Tesla serait ravi d’aider d’autres marques sur les logiciels embarqués dans les voitures. Dans l’industrie des smartphones, l’interface d’Android représente désormais un standard quasiment universel. Nous pourrions arriver à la même situation en publiant nos codes avec une liberté d’utilisation chez les autres marques », déclare le patron de Tesla.

Ford se soumet à Tesla sur les connectiques

Il faut dire que Tesla et Ford entretiennent déjà d’excellentes relations. Il y a quelques jours, Ford a d’ailleurs décidé d’installer le même connecteur que celui des Tesla aux Etats-Unis sur les futurs modèles commercialisés dans le pays. Maintenant que l’expertise de Tesla dans certains domaines clés ne fait aucun doute, le constructeur pourrait en tout cas trouver une nouvelle source de revenus en commercialisant ses logiciels aux autres marques. Ces marques payent déjà cher pour utiliser les technologies d’Apple Carplay ou les services connectés de Google…