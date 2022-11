Bientôt des bornes de recharge dans les stations-service indépendantes

Après les centres commerciaux, comme Lidl dernièrement, les petites stations vont pouvoir à leur tour développer leur offre de bornes de recharge. Bruno Le Maire, ministre des Economies et des Finances a annoncé « une aide pour moderniser les petites stations-service et confirmer leur rôle essentiel dans l’électrification des mobilités ».

Cette aide fait suite aux crédits de la loi de finances du 16 août 2022. Au total, le coup de pouce atteint 10 millions d’euros, prévu pour les stations indépendantes. Certains critères sont à respecter comme vendre moins de 2 500 m3 de carburant par an et être « localisée dans une commune de densité intermédiaire ou rurale ». Au total, plus de 4 000 stations seront éligibles sur les plus de 11 000 que compte la France. En divisant l’enveloppe globale par le nombre de stations, l’aide théorique pour chacune revient à 2 500 €.

Préserver les petites stations avec les bornes de recharge

Néanmoins, ces stations pourront solliciter un cofinancement de l’Etat à hauteur de 60 à 70 % du coût de l’installation, selon la puissance des bornes installées (50 ou 150 kW). Par ailleurs, d’autres aides peuvent s’ajouter dans le cadre des programmes de certificats d’économie d’énergie (CEE).

Cette aide va dans le bon sens afin de mailler au maximum le territoire français, une condition indispensable pour assurer le développement de la voiture électrique. Mobilians, qui représente près de 160 000 entreprises dans le commerce, la réparation automobile et les services de mobilité, salue l’initiative de l’Etat. Pour l’organisme qui a œuvré auprès du gouvernement, les territoires ruraux ne seront ainsi pas isolés dans l’accession à la mobilité électrique. Mais elle indique également qu’il faudra d’autres mesures afin de développer d’autres sources d’énergies propres (hydrogène, GNV, e-fuel…).

C’est également une façon de soutenir ce réseau de petites stations, dont leur nombre est en baisse. Mobilians estime qu’un millier est en danger de disparition à l’horizon 2035 sans l’appui des pouvoirs publics.

Le déploiement des bornes s’accélère nettement depuis le début de l’année, puisque 21 612 points de recharge sont sortis de terre. Fin octobre 2022, on dénombrait plus de 75 000 bornes et l’on pourrait dépasser la barre des 100 000 d’ici mai 2023, si la tendance actuelle se poursuit.