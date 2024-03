Bientôt plus que des SUV chez Jaguar

Vous l’aviez peut-être oublié à force de ne plus en croiser dans les rues mais Jaguar continue de vendre des berlines sur notre marché. En proie à une baisse vertigineuse des ventes en Europe (et dans le reste du monde) depuis de longues années, la marque de Coventry propose toujours sa berline XE sur le segment de la BMW Série 3 et la XF dans la catégorie de la BMW Série 5. Chez nous ces deux autos sont devenues très confidentielles, même si elles parviennent toujours à afficher un faible malus écologique en France dans leurs versions de base diesel à hybridation légère. Et qu’elles présentaient certaines qualités intéressantes sans pouvoir suivre les meilleures autos du genre sur le plan de la technologie.

D’après les journalistes d’Autocar qui citent les mots du patron de Jaguar USA prononcés face aux journalistes de Road & Track, ces deux berlines vont arrêter leur production à l’usine dès le mois de juin 2024 en même temps que la sportive F-Type. Passé cette date, la marque de Coventry ne produira donc plus que des SUV avec le vieillissant i-Pace électrique ainsi que les e-Pace et F-Pace thermiques (eux-même en fin de carrière).

Une nouvelle berline électrique en 2025

Rassurez-vous, Jaguar ne va pas abandonner le genre des berlines pour autant. Dès 2025, une toute nouvelle berline électrique arrivera au catalogue pour concurrencer la Porsche Taycan. Le constructeur anglais prépare aussi un gros SUV de luxe pour attaquer le Bentley Bentayga. Rappelons que le projet de grosse limousine électrique, censée remplacer l’ancienne XJ, a été totalement abandonné par Jaguar il y a quelques années. Le constructeur anglais ne visera plus spécialement les gros volumes dans sa nouvelle stratégie et s’attardera plutôt sur la rentabilité en proposant des voitures plus haut de gamme qu’avant.