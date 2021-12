Bientôt une série sur le championnat du monde d'endurance et sur les 24h du Mans

Les sports mécaniques ne doivent pas rester une affaire de spécialiste ou d'aficionados. Ils doivent élargir leur cible. Les nouveaux promoteurs de la F1 l'ont bien compris, en permettant la réalisation d'une série documentaire dénommée "Drive to Survive" produite et diffusée depuis 2019. Forte d'accès privilégiés dans les paddocks et grâce à une mise en scène soignée, elle emmène les fans comme les néophytes au cœur des écuries et des rivalités qui existent dans ce championnat si exigeant. Et cela fonctionne puisqu'on estime qu'on estime que près de 50 millions de personnes ont regardé cette série. Un véritable boost pour la popularité de la F1 et une 4e saison est d'ores et déjà en cours de tournage.

Ce succès a forcément fait des émules. Ainsi, une série dans le même genre va être réalisée sur le championnat du monde d'endurance et bien évidemment sur l'épreuve phare de la catégorie, les 24 h du Mans d'endurance. Le producteur a d'ores et déjà été trouvé il ne manque plus qu'un diffuseur. Netflix ou Amazon ne devrait pas rater une telle occasion. Il y a quelques semaines, Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, qui gère le circuit du Mans précisait que " l’idée était de faire une série de tout le championnat et toute la richesse des écuries car, contrairement à la Formule 1, nous n’avons pas que des constructeurs mais aussi des équipes privées avec des gentlemen drivers avec des histoires extraordinaires à raconter…" Cette série pourrait être sur les écrans en 2024, soit deux ans après les centenaires des 24 heures mais surtout au début d'une nouvelle ère avec l'arrivée des hypercars et le retour en nombre de nombreuses marques dont Peugeot.

Enfin, il faut noter que le championnat du monde moto de vitesse, le MotoGP aura également sa propre série diffusée par Amazon. Découpée en huit épisodes de 50 minutes, elle visible en exclusivité sur Prime Video en France dans les mois à venir.