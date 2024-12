Bienvenue au Nismo Festival 2024

Le festival Nismo 2024 s'est tenu le 1er décembre dans l’enceinte du Fuji Speedway au Japon. Ce rassemblement, discipliné et bon enfant, attire chaque année des milliers de spectateurs venus des 4 coins du monde. On y trouve des fans de la marque, des amateurs de voitures de sport, des professionnels du milieu mais aussi de nombreuses familles. Et cette année, le festival célèbre les 40 ans de la division performance de Nissan (Nissan Motorsport).

L'événement a mis en lumière les GT-R et Fairlady Z, deux modèles emblématiques qui ont marqué l'histoire du constructeur. Une exposition dédiée présentait différentes générations de ces véhicules et notamment les versions iconiques comme la Skyline Gt-r R32 "Godzilla" et la R34 GT-R Z-tune, considérée comme l'aboutissement ultime de la génération R34.

La Skyline, une voiture particulièrement appréciée pour son potentiel évolutif n’a pas manqué d’attirer de nombreux professionnels de la pièce détachée. Les stands HKS, Tomei Powered, Fujitsubo, Impul et Autech proposant des pièces de tuning, étaient littéralement pris d’assaut avec parfois jusqu’à 1h30 d’attente pour pouvoir accéder au stand.

En parallèle, une expérience «immersive » comprenait des visites des stands, des échanges avec des pilotes historiques tels que Masahiro Hasemi et Kazuyoshi Hoshino, et des talk-shows retraçant les exploits de la marque. Mieux, il était même possible de prendre place à bord d’un safari bus et d’effectuer plusieurs tours de pistes afin de se faire doubler par des GT-R gonflées à bloc.

Clou du spectacle, la parade réunissant toute la culture Nismo. On y trouvait des modèles de compétition comme le GT-R R35, champion de la FIA GT1 ou le concept R90CK, ayant participé aux 24h du Mans et les R34 ou encore 270R. La ferveur de la foule au passage des 6 cylindres pétaradants des GT-R et Z sur la ligne droite du Fuji Speedway contrastait avec le désintérêt total des fans lorsque la gamme électrique Nismo composée des Aura, Leaf et Ariya a effectué son défilé. « Ce ne sont pas des Nismo, ce sont des sèche-cheveux avec des autocollants » nous a confiés Hako, propriétaire quinqua d’une R34 (RB25).

Malgré ce peu d’intérêt ressenti pour une gamme électrique, mise de côté, Nissan a réaffirmé son engagement vers la durabilité, en présentant des véhicules utilisant des carburants neutres en carbone, notamment le Nissan Z Nismo GT500 ou encore la nouvelle génération de Formula E.