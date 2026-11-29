Modèle luxueux français, mais produit en Allemagne, la berline compacte DS N°4 mérite le détour. Mais pour pleinement apprécier cette auto, il convient de choisir le bon couple motorisation/finition. Dans ce guide d’achat, nous vous en proposons deux. Car le premier d’entre eux, nécessite, pour une utilisation optimale, que vous ayez chez vous possibilité de brancher votre auto sur votre compteur électrique afin de bénéficier d’une recharge électrique de la batterie de la DS N°4 à tarif réduit. Il s’agit de la DS N°4 équipée de la motorisation hybride rechargeable de 240 ch. Si vous n’avez pas de possibilité de recharge sous la main, nous vous conseillons la version équipée de la motorisation micro-hybride de 145 ch. Ces deux versions seront à associer avec la finition la plus haute, la finition Etoile Cuir Nappa qui comprend un équipement complet et une magnifique sellerie dite « Bracelet ».

Les choix de Caradisiac

DS N°4 Plug-In Hybrid 240 avec la finition Etoile Cuir Nappa à 56 350 €

DS N°4 Hybrid 145 avec la finition Etoile Cuir Nappa à 47 400 €

Avant l’achat d’une DS N°4 neuve, rappelez-vous qu’il est essentiel d’en négocier le prix. Chez DS Automobiles, compte tenu des ventes qui ne sont pas au beau fixe on n’hésite pas à faire de belles remises. Pour une DS N°4, sur certaines versions on peut envisager des remises de plus de 15 %. Il est donc plus que nécessaire de négocier pour réduire la facture ou pour bénéficier d’options gratuites, ou même d’une période de garantie plus importante, d’un contrat d’entretien gratuit, etc.

Tableau de gamme DS N°4

Motorisations/Finitions Pallas Etoile Alcantara Etoile Cuir Nappa Hybride 145 ch* 39 900 € 44 100 € 47 400 € BlueHDi 130 ch** 41 550 € 45 550 € 48 850 € Plug-In Hybrid 240 ch 49 050 € 53 050 € 58 350 € E-Tense 213 ch, batterie 61 kWh*** 46 990 € 51 790 € -

* Malus écologique 2026 : 230 à 280 €.

** Malus écologique 2026 : de 1 629 à 1 761 €.

*** Prime CEE : montant indicatif de 3 500 € à 5 700 € selon le revenu fiscal et la composition du foyer. Prime applicable sur les véhicules dont le prix catalogue hors options est inférieur à 47 000 €.