Motorisation essence micro hybride

Hybride 145 ch

La DS N°4 se dote en entrée de gamme d’un bloc trois cylindres 1.2 micro-hybride 48 V. Derrière ces éléments se cache une puissance de 145 ch (thermique + électrique) et une valeur de couple de 230 Nm, ces chiffres sans être ridicules ne donneront pas des ailes à la DS N°4, mais permettront, malgré quelques à coups de la boîte auto à 6 rapports, de voyager confortablement sans se presser. La consommation s’établit quant à elle sous les sept litres aux cent kilomètres sur les portions autoroutières. Avec la micro-hybridation, on peut rouler par instants en 100 % électrique, mais ce dispositif servira surtout en ville lors des redémarrages et des relances. Avec ce bloc, le rapport performances est très correct et il séduira bon nombre d’automobilistes. Ce petit moteur malgré l’hybridation se voit frapper d’un malus écologique : de 230 à 280 €.

Fiche technique

Type : 3 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV 48V

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance cumulée : 145 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 230 Nm à 1 750 tr/mn

Roues avant motrices

Transmission : automatique à double embrayage à 6 rapports

Capacité nette batterie système hybride : 0,43 kWh

Capacité du réservoir : 52 litres

Vitesse maxi : 202 km/h

0 à 100 km/h : 9,5 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 5,2 à 5,3 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 116 à 119 g/km

Motorisation diesel

BlueHDi 130 ch

La motorisation diesel même si elle est la baisse en France représente de nombreuses ventes pour la DS N°4. Mais ce moteur souffre de l’absence d’hybridation, ce qui fait que l’écart de consommation avec la motorisation essence hybridée de 145 ch n’est pas si flagrant. Il sera donc difficile d’amortir la différence de prix (+ 1 650 €) ainsi que le malus écologique plus important (1 629 à 1 761 €) par rapport au moteur essence.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo diesel

Cylindrée : 1 499 cm3

Puissance : 130 ch à 3 750 tr/mn

Couple : 300 Nm à 1 750 tr/mn

Roues avant motrices

Transmission : EAT8

Capacité du réservoir : 52 litres

Vitesse maxi : 203 km/h

0 à 100 km/h : 10,9 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 5,2 à 5,3 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 136 à 137 g/km

Motorisation hybride rechargeable

Plug-In Hybrid 240 ch

La DS N°4 est disponible avec une motorisation hybride rechargeable qui a bien évolué avec le restylage. Elle passe de 225 ch à 240 ch grâce à des changements sur le bloc essence (adoption du cycle Miller et turbo à géométrie variable). On découvre également que la puissance de l’électromoteur est plus élevée (elle passe de 110 à 125 ch), tandis que la boîte gagne un rapport de plus (elle est à 7 vitesses désormais) et que la batterie affiche 14,6 kWh de capacité nette au lieu de 11,3 kWh. Mais attention, par rapport au bloc d’entrée de gamme de 145 ch la différence de prix est de presque 10 000 €. Cependant, le jeu en vaut la chandelle, car la puissance de 240 ch permet d’avoir un véhicule plus dynamique qui affiche des accélérations plus franches. On est déçu en revanche par quelques à coups énervants et une consommation de 7,2 litres sur autoroute lorsque la batterie est vide (mais la concurrence ne fait pas toujours mieux). Heureusement la batterie de 14,6 kWh de capacité nette autorise plus de 60 km en mode tout électrique. On ne répétera jamais assez qu’avec une motorisation hybride rechargeable il est nécessaire de recharger la batterie le plus souvent possible pour bénéficier d’un trajet en mode électrique quotidien. C’est pour cela qu’il est préférable d’avoir la possibilité de disposer d’un moyen de charge chez soi ou à son travail pour réaliser de vraies économies. Même si elle se situe en retrait des motorisations hybrides plug-in de Volkswagen, la motorisation hybride rechargeable de 240 ch de la DS N°4 est la plus performante de la gamme et apporte un plus en agrément de conduite.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo essence, hybride plug-in

Cylindrée : 1 598 cm3

Puissance cumulée : 240 ch

Couple : thermique : 250 Nm à 1 750 tr/mn. Electrique 320 Nm

Couple cumulé : 360 Nm

Roues avant motrices

Transmission : automatique à double embrayage à 7 rapports

Capacité nette batterie système hybride : 14,6 kWh

Autonomie électrique : 82 km en cycle combiné

Recharge de 0-100 % (7,4 kW/32 A) : 4 h 20 (chargeur embarqué 3,7 kW). 2 h 05 (7,4 kW)

Recharge de 0-100 % (3,2 kW/16A) : 5 h 05 (chargeur embarqué 3,7 kW ou 7,4 kW)

Recharge de 0-100 % (2,3 kW/10A) : 7 h 25 (chargeur embarqué 3,7 kW ou 7,4 kW)

Capacité du réservoir : 42 litres

Vitesse maxi : 233 km/h (135 km/h en électrique)

0 à 100 km/h : 7,4 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 2,5 à 2,6 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 69 à 60 g/km

Motorisation électrique

E-Tense 213 ch

La DS N°4 E-Tense est la version 100 électrique de la DS N°4. Elle s’équipe d’un électromoteur de 213 ch sur les roues avant qui affiche un beau couple de 343 Nm. La batterie de 61 kWh permet sur le papier des autonomies de 440 km à 450 km, mais dans la réalité on passera plus rapidement en station de recharge puisque si en cycle urbain on s’approche de 400 km, c’est bien différent en cycle mixte (350 km environ) et encore moins sur autoroute où il est difficile de dépasser les 260 km. Lors de longs trajets autoroutiers, il sera donc nécessaire de prévoir au moins trente minutes toutes les deux heures afin que la charge de la batterie passe de 20 à 80 %. En effet, la puissance de recharge étant limitée à 120 kW il sera difficile de faire mieux sur une borne rapide d’autoroute. Les palettes au volant permettent d’opter pour l’un des trois niveaux de régénération, en revanche il n’y a pas sur cette auto de fonction « one pedal ». Malgré une autonomie limitée, la DS N°4 E-Tense fait mieux que les Audi A3, BMW Série 1 et Mercedes Classe A qui ne propose pas de version 100 % électrique, les futures Audi A3 e-tron et BMW i1 n’arriveront qu’en 2028. Enfin, cette auto étant produite en Allemagne, elle bénéficie du coup de pouce CEE qui permet de réduire le tarif de cette auto disponible à partir de 46 990 €.

Fiche technique

Type : moteur synchrone à aimants permanents

Moteur électrique puissance : 213 ch

Moteur électrique couple : 343 Nm

Roues avant motrices

Transmission : réducteur à 1 rapport

Batterie capacité utile : 61 kWh (Capacité nette : 58,3 kWh)

Vitesse maxi : 160 km/h

0 à 100 km/h : 7,1 secondes

Autonomie électrique cycle mixte : 440 à 450 km

Temps de recharge

Fast charge de 20 à 80 % (DC charger 120 kW) : 31 minutes

De 20 à 80 % (Boîtier mural 11 kW/32 A) : 3 h 35

De 20 à 80 % (Boîtier mural 7,4 kW/32 A) : 5 h 20

De 20 à 80 % (Prise renforcée - 3,2 kW 16A) : 12 h 45

De 20 à 80 % (Prise standard - 2,3 kW 10A) : 23 h 35