Le luxe à la française, voilà ce que propose la DS N°4. Une berline compacte qui mérite le détour ne serait-ce que pour la qualité de sa présentation.
4. Quelles sont les options proposées pour la DS N°4 ?
En puisant dans le catalogue d’options de la DS N°4 on peut parfaitement personnaliser son auto. De nombreux packs, permettent de disposer d’une auto très bien équipée. On pourra aussi pour la version électrique E-Tense choisir la pompe à chaleur ou pour la version hybride rechargeable le chargeur embarqué de 7,4 kW qui se substitue à celui de 3,7 kW.
Avec toutes les finitions
- Attelage démontable sans outils (non disponible avec E-Tense) : 950 €
- Peintures métallisées : de 990 à 1 100 € (Vol de nuit de série)
- Jantes alliage 19 pouces spécifiques : de 200 à 700 €
- Toit Noir Perla Nera Toit et montants de baie de pare-brise (Non disponible avec la teinte Noir Perla Nera) : 400 €
- Equipements spécifiques à la version E-Tense 100 % électrique
- Chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW et câble mode 3 : 500 €
- Pompe à chaleur : 700 €
Avec la finition Pallas
- Hayon motorisé, fermeture motorisée par le coffre et ouverture par le coffre, la clé ou le bouton situé sur la planche de bord : 500 €
- Pack Confort - Inclus accoudoir central arrière, Clean Cabin avec « Air Quality System », pack siège conducteur électrique avec sièges avant chauffants, vitres arrière et lunette arrière surteintées, vitres latérales avant et arrière feuilletées acoustiques : 1 500 €
- Pack Tech – Inclus accès et Démarrage mains libres Proximity, chargeur sans fil pour smartphone, DS IRIS SYSTEM : 1 500 €
- Toit ouvrant électrique : 1 100 €
Avec la finition Etoile Alcantara
- Hayon motorisé avec accès bras chargés : 550 €
- Jantes 20 pouces : 900 € (uniquement plug-in hybrid 240)
- Pack Confort absolu - Inclus DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, HiFi System FOCAL Electra, pack sièges électriques avec sièges avant chauffants et massants, volant chauffant : 2 600 € (E-Tense 2 350 €)
- Pack Tech absolu – Inclus aide au stationnement avant, arrière et 360 Vision, chargeur sans fil pour Smartphone, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, rétroviseurs extérieurs électrochromes, volant chauffant : 1 400 €
- Toit ouvrant électrique : 1 100 €
Avec la finition Etoile Cuir Nappa
- Alarme périmétrique, volumétrique et anti-soulèvement, avec Supercondamnation : 390 €
- DS DRIVE ASSIST 2.0 - Inclus le Lane Positioning Assist afin de gérer la conduite de manière semi-autonome, l’Adaptive Cruise Control Stop & Go et le Pack Détection Trafic Arrière. Inclus le changement de voie semi-automatique et la préconisation anticipée de la vitesse selon la signalisation. Comprends également l’aide au stationnement avant, arrière et 360 Vision et les rétroviseurs extérieurs électrochromes : 900 €
- Hayon motorisé avec accès bras chargés (Option incluse dans le Pack Confort absolu)
- Jantes 20 pouces : 900 € (uniquement plug-in hybrid 240)
- Pack Confort absolu – Inclus HiFi System FOCAL Electra, hayon motorisé avec accès bras chargés, toit ouvrant électrique : 2 650 € pour les motorisations hybrides
- Pack Confort absolu – Inclus HiFi System FOCAL Electra, hayon motorisé avec accès bras chargés, toit ouvrant électrique, pack sièges électriques avec sièges avant chauffants, massants et ventilés : 2 800 € hors motorisations hybrides
- Toit ouvrant électrique (Option incluse dans le Pack Confort absolu)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération