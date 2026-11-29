Finition Pallas

La finition d’entrée de gamme de la DS N°4 se nomme Pallas comme les anciennes Citroën DS Pallas, Citroën CX Pallas. À bord, on a un peu l’impression d’être dans un palace, car la présentation est la même que sur les finitions plus haut de gamme à l’exception toutefois des revêtements utilisés (Alcantara pour l’une, cuir Nappa pour l’autre). La dotation est d’ores et déjà intéressante avec la climatisation auto bizone, une instrumentation numérique de 10,25 pouces, une banquette rabattable 1/3-2/3 avec trappe à skis, de belles jantes alliage de 19 pouces, la peinture métallisée, le régulateur adaptatif de série… Seul l’écran multimédia de 10 pouces fait un peu petit, mais c’est le même pour toutes les finitions. Pour personnaliser sa DS N°4 Pallas il faudra passer par le catalogue d’options où l’on pourra choisir le hayon motorisé à 500 €, ou les packs Confort (1 500 €) ou Tech (1 500 €).

Principaux équipements de la finition Pallas

Accoudoir central avant

Banque rabattable 2/3-1/3

Câble de recharge mode 2 standard 1,8 kW (10A) sur Plug-In Hybrid 240

Câble de recharge Mode 3 (32A) sur E-Tense électrique

Caméra de recul

Chargeur embarqué monophasé de 3,7 kW sur Plug-In Hybrid 240

Chargeur embarqué triphasé de 11 kW sur E-Tense électrique

Climatisation auto bizone

Combiné d’instrumentation numérique 10 pouces

Ecran tactile 10 pouces avec Android Auto et Apple Carplay sans fil

Feux arrière Full LED effet 3D avec traitement écailles

Frein de stationnement électrique automatique

Freinage d’urgence automatique piloté par Caméra et Radar

Freinage multi-collision

Jantes alliage 19 pouces

Palettes au volant

Poignées extérieures affleurantes chromées

Prises 12V et prises USB (type C pour console et passagers arrière)

Peinture métallisée « Vol de nuit » de série

Préconditionnement thermique habitacle. Programmable par smartphone sur E-Tense

Projecteurs et essuie-glace auto

Projecteurs LED

Radars de stationnement avant et arrière

Reconnaissance étendue des panneaux de circulation

Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control Stop & Go)

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, rabattables électriquement

Vitres avant acoustiques

Volant réglable en hauteur et profondeur

Finition Etoile Alcantara

La DS N°4 adopte avec cette finition de l’Alcantara pour la sellerie et le flocage du tableau de bord. Cette finition haut de gamme se dote aussi de nombreux équipements supplémentaires comme l’accès et le démarrage mains libres, un chargeur sans fil pour smartphone, le DS IRIS SYSTEM qui intègre ChatGPT, des projecteurs à technologie Matrix, des sièges à réglages électriques et un pédalier en aluminium, la surveillance d’angles morts longue distance… La DS N°4 ainsi équipée, devient plus luxueuse et facilite davantage le travail du conducteur tout en augmentant le confort de ses occupants. Pour s’offrir cette finition, il faudra débourser de 4 000 € à 4 800 € de plus que la finition Pallas en fonction de la motorisation choisie.

Principaux équipements de la finition Etoile Alcantara (en plus de Pallas)

Accès et Démarrage mains libres Proximity

Accoudoir central arrière

Boîte à gants floquée

Chargeur sans fil pour smartphone

Climatisation auto bizone avec Clean Cabin avec Air Quality System

DS IRIS SYSTEM (système d’information qui intègre la navigation connectée en temps réel et un assistant personnel disposant d’une interface tactile et reconnaissance vocale)

DS MATRIX LED VISION (intègre les technologies Matrix Beam et l’éclairage dynamique en courbe, inclus feux arrière avec changement de direction défilant)

Intérieur Alcantara Noir

Pack sièges électriques

Pédalier aluminium

Régulateur de vitesse adaptatif et Pack Détection Trafic Arrière

Seuil de portes avant

Surtapis avant et arrière

Surveillance d’angles morts longue distance

Vitres arrière et lunette arrière surteintées

Vitres latérales avant et arrière feuilletées acoustiques

Finition Etoile Cuir Nappa

Cette finition Etoile Cuir Nappa pour la DS N°4 mérite vraiment le détour, mais elle entraîne une augmentation de prix conséquente puisque par rapport à la finition Etoile Alcantara (dont elle reprend les équipements), il faudra débourser 3 300 € de plus. Mais pour ce supplément, on aura droit à la sellerie cuir Nappa recouvrant les sièges avant et la banquette arrière et affichant une confection dite « bracelet » qui est un modèle du genre. Il faut noter que cette finition est indisponible sur la DS N°4 électrique E-Tense. En plus du revêtement cuir qui classe cette auto tout en haut des berlines compactes premium on a droit également à un affichage tête haute dernier cri et des sièges avant et volant chauffants.

Principaux équipements de la finition Etoile Alcantara (en plus de ceux de la finition Etoile Alcantara). Attention, finition indisponible pour E-Tense.

DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY (affichage « Tête haute étendue » projeté à travers le pare-brise sur une diagonale de 21 pouces à une distance de quatre mètres, permet de visualiser toutes les informations sans quitter la route des yeux)

ntérieur Cuir Nappa Brun Criollo confection Bracelet

Pack sièges électriques avec sièges avant chauffants

Volant chauffant