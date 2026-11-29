Le luxe à la française, voilà ce que propose la DS N°4. Une berline compacte qui mérite le détour ne serait-ce que pour la qualité de sa présentation.
3. Quelle finition choisir pour la DS N°4 ?
Au chapitre des finitions de la DS N°4, le choix est réduit à trois finitions (il existe aussi une finition Pallas Ligne Business réservée aux professionnels). Entre la finition de base Pallas et les finitions haut de gamme Etoile Alcantara et Etoile Cuir Nappa il y a quelques milliers d’euros d’écart qui sont justifiés par une dotation plus complète. On vous explique tout ça.
Finition Pallas
La finition d’entrée de gamme de la DS N°4 se nomme Pallas comme les anciennes Citroën DS Pallas, Citroën CX Pallas. À bord, on a un peu l’impression d’être dans un palace, car la présentation est la même que sur les finitions plus haut de gamme à l’exception toutefois des revêtements utilisés (Alcantara pour l’une, cuir Nappa pour l’autre). La dotation est d’ores et déjà intéressante avec la climatisation auto bizone, une instrumentation numérique de 10,25 pouces, une banquette rabattable 1/3-2/3 avec trappe à skis, de belles jantes alliage de 19 pouces, la peinture métallisée, le régulateur adaptatif de série… Seul l’écran multimédia de 10 pouces fait un peu petit, mais c’est le même pour toutes les finitions. Pour personnaliser sa DS N°4 Pallas il faudra passer par le catalogue d’options où l’on pourra choisir le hayon motorisé à 500 €, ou les packs Confort (1 500 €) ou Tech (1 500 €).
Principaux équipements de la finition Pallas
- Accoudoir central avant
- Banque rabattable 2/3-1/3
- Câble de recharge mode 2 standard 1,8 kW (10A) sur Plug-In Hybrid 240
- Câble de recharge Mode 3 (32A) sur E-Tense électrique
- Caméra de recul
- Chargeur embarqué monophasé de 3,7 kW sur Plug-In Hybrid 240
- Chargeur embarqué triphasé de 11 kW sur E-Tense électrique
- Climatisation auto bizone
- Combiné d’instrumentation numérique 10 pouces
- Ecran tactile 10 pouces avec Android Auto et Apple Carplay sans fil
- Feux arrière Full LED effet 3D avec traitement écailles
- Frein de stationnement électrique automatique
- Freinage d’urgence automatique piloté par Caméra et Radar
- Freinage multi-collision
- Jantes alliage 19 pouces
- Palettes au volant
- Poignées extérieures affleurantes chromées
- Prises 12V et prises USB (type C pour console et passagers arrière)
- Peinture métallisée « Vol de nuit » de série
- Préconditionnement thermique habitacle. Programmable par smartphone sur E-Tense
- Projecteurs et essuie-glace auto
- Projecteurs LED
- Radars de stationnement avant et arrière
- Reconnaissance étendue des panneaux de circulation
- Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control Stop & Go)
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants, rabattables électriquement
- Vitres avant acoustiques
- Volant réglable en hauteur et profondeur
Finition Etoile Alcantara
La DS N°4 adopte avec cette finition de l’Alcantara pour la sellerie et le flocage du tableau de bord. Cette finition haut de gamme se dote aussi de nombreux équipements supplémentaires comme l’accès et le démarrage mains libres, un chargeur sans fil pour smartphone, le DS IRIS SYSTEM qui intègre ChatGPT, des projecteurs à technologie Matrix, des sièges à réglages électriques et un pédalier en aluminium, la surveillance d’angles morts longue distance… La DS N°4 ainsi équipée, devient plus luxueuse et facilite davantage le travail du conducteur tout en augmentant le confort de ses occupants. Pour s’offrir cette finition, il faudra débourser de 4 000 € à 4 800 € de plus que la finition Pallas en fonction de la motorisation choisie.
Principaux équipements de la finition Etoile Alcantara (en plus de Pallas)
- Accès et Démarrage mains libres Proximity
- Accoudoir central arrière
- Boîte à gants floquée
- Chargeur sans fil pour smartphone
- Climatisation auto bizone avec Clean Cabin avec Air Quality System
- DS IRIS SYSTEM (système d’information qui intègre la navigation connectée en temps réel et un assistant personnel disposant d’une interface tactile et reconnaissance vocale)
- DS MATRIX LED VISION (intègre les technologies Matrix Beam et l’éclairage dynamique en courbe, inclus feux arrière avec changement de direction défilant)
- Intérieur Alcantara Noir
- Pack sièges électriques
- Pédalier aluminium
- Régulateur de vitesse adaptatif et Pack Détection Trafic Arrière
- Seuil de portes avant
- Surtapis avant et arrière
- Surveillance d’angles morts longue distance
- Vitres arrière et lunette arrière surteintées
- Vitres latérales avant et arrière feuilletées acoustiques
Finition Etoile Cuir Nappa
Cette finition Etoile Cuir Nappa pour la DS N°4 mérite vraiment le détour, mais elle entraîne une augmentation de prix conséquente puisque par rapport à la finition Etoile Alcantara (dont elle reprend les équipements), il faudra débourser 3 300 € de plus. Mais pour ce supplément, on aura droit à la sellerie cuir Nappa recouvrant les sièges avant et la banquette arrière et affichant une confection dite « bracelet » qui est un modèle du genre. Il faut noter que cette finition est indisponible sur la DS N°4 électrique E-Tense. En plus du revêtement cuir qui classe cette auto tout en haut des berlines compactes premium on a droit également à un affichage tête haute dernier cri et des sièges avant et volant chauffants.
Principaux équipements de la finition Etoile Alcantara (en plus de ceux de la finition Etoile Alcantara). Attention, finition indisponible pour E-Tense.
- DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY (affichage « Tête haute étendue » projeté à travers le pare-brise sur une diagonale de 21 pouces à une distance de quatre mètres, permet de visualiser toutes les informations sans quitter la route des yeux)
- ntérieur Cuir Nappa Brun Criollo confection Bracelet
- Pack sièges électriques avec sièges avant chauffants
- Volant chauffant
Caradisiac vous conseille pour la DS N°4 la finition Etoile Cuir Nappa qui donne à la berline compacte de DS Automobiles une présentation haut de gamme. Cela apporte une belle touche d’originalité par rapport à ce que proposent les autres berlines compactes premium allemandes.
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