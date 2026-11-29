Avec les Ds N° 3, DS N° 7 et DS N° 8, la marque DS Automobiles a son lot de SUV et pour le moment la seule berline de la gamme se nomme DS N°4 en attendant que la DS 3 devienne DS N° 3 et reprenne le profil d’une berline comme la première génération. La DS 4 a été restylée en 2025, elle a changé de nom et pris celui de DS N°4 et a reçu quelques modifications de style.

La berline compacte DS N°4 assure en ce moment le gros des ventes de DS Automobiles, des ventes qui par ailleurs ne sont pas au beau fixe. La marque française ayant toujours du mal à trouver sa place sur le marché européen. Au point qu’elle est à nouveau rattachée à Citroën, comme lors des débuts de la DS3 en 2009, avant que DS devienne une marque à part entière.

Habitabilité arrière limitée

Avec le restylage, les modifications esthétiques concernent surtout la partie avant du véhicule. Ainsi, la DS N°4 adopte une calandre entièrement noire comme celle du SUV DS N° 8, cette calandre est traversée de part et d’autre par un fin bandeau de LED, tandis que le logo est rétroéclairé. D’autres modifications concernent la signature lumineuse avant (légèrement affinée) et l’éclairage arrière retouché. Toujours à l’arrière, le nom de la marque DS Automobiles s’étale désormais sur toute la largeur du hayon. Pour le reste extérieurement, la voiture demeure inchangée par rapport à la version non restylée qui se nommait jusqu’à présent DS 4. Les cotes extérieures restent les mêmes, l’habitabilité n’est pas non plus modifiée et l’on a toujours aussi peu d’espace à l’arrière (garde au toit réduite, espace pour les jambes limité). Quant au volume de coffre, il est de 430 litres avec les versions essence et diesel, et descend à 390 litres avec la version électrique E-Tense et même 360 litres avec la motorisation hybride rechargeable qui affiche désormais 240 ch, contre 225 ch auparavant.

L’atout cuir

À bord de la DS N°4, le conducteur constate rapidement que l’instrumentation numérique a changé de taille passant de 7 pouces à un généreux 10,25 pouces, en revanche le multimédia se contente d’un écran de 10 pouces dont l’ergonomie et la lenteur laissent à désirer (heureusement, les compatibilités Apple Carplay et Android Auto fonctionnent bien). On note que le petit pavé de saisie tactile situé au bas de la console centrale a disparu (il ne servait pas à grand-chose) et se voit remplacer par un petit espace de rangement. L’affichage tête haute a, quant à lui, été modernisé (il est en option avec la finition Etoile Alcantara et de série avec Etoile Cuir Nappa) et l’interface Média DS Iris System (de série avec les finitions haut de gamme) se conjugue avec de l’IA (toujours ChatGPT comme vers la fin de la carrière de la DS 4) et réagit à la voix. Mais le plus impressionnant à bord de la DS N°4, c’est la présentation avec les finitions haut de gamme Etoile Alcantara et surtout Etoile Cuir Nappa (avec assise et dossier des sièges en confection « bracelet »). C’est du très haut niveau et cette berline compacte française n’a pas à rougir face à la concurrence allemande qui sur ce plan a toujours tenu le rôle de référence. On peut dire que la DS N°4 surclasse une Audi A3 sur ce point. On note toutefois la présence de plastiques durs critiquables sur les parties basses de l’habitacle et une qualité d’assemblage classique. Revers de la médaille des habillages en cuir Nappa, les tarifs de la DS N°4 on fait un bond en avant et se situe parfois au même niveau que la concurrence germanique.

La DS N°4 est bien dotée

Bien équipée avec la finition Pallas qui constitue l’entrée de gamme (clim. auto bizone, jantes alliage 19 pouces, régulateur de vitesse adaptatif, vitres avant acoustiques, diverses aides à la conduite…), la DS N°4 se voit attribuer ensuite avec les finitions Etoile (Alcantara et Cuir Nappa) des équipements high-tech de série comme la navigation connectée en temps réel et un assistant personnel (DS IRIS SYSTEM), des projecteurs à technologie Matrix, il y a aussi l’affichage « Tête haute étendue » (diagonale de 21 pouces) avec le système DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY. On peut aussi choisir dans le catalogue d’options, qui est très bien fourni, la conduite semi-autonome (DS DRIVE ASSIST 2.0). Pour être le plus exhaustif possible, il y a aussi une finition baptisée Pallas Ligne Business qui comme son nom l’indique est réservée aux professionnels et qui adopte en plus des équipements de Pallas, l’accès et démarrage mains libres Proximity, un chargeur sans fil pour smartphone, le DS Iris System et les vitres latérales avant et arrière feuilletées acoustiques.

Un choix important de motorisations

Dans le compartiment moteur il y a du choix avec en entrée de gamme un moteur trois cylindres turbo essence micro-hybride 48V de 145 ch, on passe ensuite à un bloc diesel 1.5 Blue HDi de 130 ch qui n’a pas d’hybridation et écope d’un important malus (1629 à 1 761 €). Alors que le bloc essence se contente de 230 à 280 € de malus. Pour éviter le malus écologique, il faut alors opter pour les deux motorisations suivantes. Tout d’abord de l’hybride rechargeable de 240 ch qui autorise 82 km d’autonomie électrique selon la norme WLTP (plus de 60 km dans la réalité en conditions normales) ou bien encore, la DS N°4 E-Tense de 213 ch qui ne se sert que d’électricité pour se mouvoir sur une distance de 450 km (sur le papier) grâce à sa batterie de 61 kWh (58,3 kWh de capacité nette). Cette auto peut se recharger de 20 à 80 % en 30 minutes environ grâce à une capacité de recharge de 120 kW. Cette auto est équipée d’une fonction V2L qui permet de brancher des accessoires électriques sur la batterie de la voiture. Toutes ces motorisations sont bien adaptées à cette auto, qui affiche des performances correctes et un comportement routier très sécurisant. L’auto est typée confort (un très bon confort de roulement d’ailleurs), même si avec les motorisations les plus puissantes, on peut parler de dynamisme avec des trains roulants très bien tenus.

Dans le haut de gamme automobile, les marques allemandes sont les premiers de cordée et les autres suivent en silence. Ainsi la DS N°4 est une bonne voiture qui souffre du déficit d’image de la marque DS Automobiles. Pourtant sur de nombreux plans, la DS N°4 est en pointe. Ainsi, en ce qui concerne son confort de roulement, la DS N°4 est devant la plupart des berlines allemandes qui disposent de suspensions plus fermes et en ce qui concerne sa présentation intérieure, elle fait jeu égal avec bon nombre de concurrentes germaniques. De plus avec l’habillage en cuir Nappa elle propose quelque chose d’unique dans cette catégorie. Et si la présentation extérieure peut plaire ou déplaire, elle ne laisse pas indifférente.