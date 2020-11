BMW dévoile l'iX, un grand SUV électrique

Si la future gamme de véhicules électriques BMW i sera avant tout composée de versions électriques de modèles classiques, à commencer par le X3, le porte-étendard restera un véhicule spécifique. Mais il changera de registre. Oubliez la surprenante i8, place à un gros SUV, l'iX.

Le look général est forcément bien moins futuriste que celui de la sportive. Mais il faut reconnaître que l'iX est original. On ne peut ainsi le confondre avec un X5. L'avant ose, comme pour la Série 4, une immense calandre avec des haricots liés, dans lesquels le capot vient s'imbriquer. Cette grande calandre fermée, qui cache multiples radars et caméras pour les assistances à la conduite, est associée à des optiques affinées. Détail amusant : le logo avant cache l'endroit pour faire le plein de liquide de lave-glace.

De profil, on note les curieuses poignées de portes, les nervures anguleuses autour des roues et la jonction entre le vitrage latéral et la lunette. À l'arrière, les feux sont deux longues bandes, englobées dans le hayon.

L'iX marque aussi un renouveau pour BMW à l'intérieur. La planche de bord a un design inédit, très épuré. Il y a ainsi un ensemble de deux écrans, avec forme incurvée, pour garder l'aspect orienté vers le conducteur si cher à BMW, le tout étant suspendu. L'instrumentation reste à 12,3 pouces, une taille courante, tandis que l'écran à droite mesure 14,9 pouces.

Il n'y a pas de jonction entre la planche de bord et le tunnel central. Le volant ose une forme hexagonale. L'iX est conçu pour cinq passagers. Ceux qui prennent place sur la banquette ont un espace aux jambes royal grâce à l'immense empattement de 3 mètres (la longueur totale n'est pas connue).

L'iX est basé sur un châssis en aluminium et la coque de l'habitacle est en plastique renforcé de fibre de carbone. Le modèle reçoit la dernière génération des moteurs électriques de BMW (les eDrive). Il y a deux blocs ici. La marque annonce plus de 500 ch avec un 0 à 100 km/h qui peut être réalisé en moins de 5 secondes. Vu le gabarit, l'iX n'est pas pensé pour être une seconde voiture du ménage. Il se doit donc d'avoir une belle autonomie.

Pour cela, la marque prévoit une batterie de plus de 100 kWh et promet plus de 600 km avec une charge complète selon le cycle WLTP. La recharge rapide en courant continu a une puissance jusqu'à 200 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % de charge en 40 minutes Avec une Wallbox 11 kW, le plein est refait en moins de 11 heures. BMW annonce de nouvelles fonctions de conduite automatisée… mais sens entrer dans les détails. L'iX sera connecté en 5G.

Si toutes ces données techniques ne sont pas précises, c'est parce que BMW avoue que le véhicule n'a pas encore terminé sa mise au point. Et il faudra faire preuve de patience, puisque l'iX rejoindra les concessions fin 2021 !