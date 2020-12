BMW et Mini rappellent 145 000 véhicules diesels

Le groupe BMW annonce une grande campagne de rappel de véhicules vendus en Europe et en Grande-Bretagne. Il s'agit uniquement de véhicules à moteur diesels, des marques BMW et Mini, produits entre 2016 et 2017. La liste exacte n'est pas connue mais cela concerne probablement uniquement les petits moteurs trois et quatre cylindres, communs à BMW et Mini.

Le défaut touche le refroidisseur EGR, qui a pour rôle de refroidir les gaz d'échappement en recirculation au travers de la vanne EGR. Une fuite de liquide de refroidissement entraînerait une hausse de la température des gaz et des risques de surchauffe et d'incendie.

Le rappel consiste en un simple contrôle en atelier du refroidisseur pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite, auquel cas le refroidisseur sera remplacé par BMW gratuitement. Les propriétaires de véhicules diesels BMW et Mini de ces années là qui auraient acheté leur véhicule en occasion et n'auraient pas eu de courrier peuvent toujours se rapprocher de leur concession pour vérifier si leur véhicule est concerné.