BMW iX3 : les premières photos du X3 électrique en fuite

Le déconfinement se ressent dans le milieu automobile. D'une part, les constructeurs relancent doucement leurs usines. D'autre part, ils commencent à recommuniquer sur des nouveautés. Audi vient de présenter l'A3 berline, Toyota a levé le voile sur la Yaris Cross et BMW s'apprête à révéler l'iX3.

La firme bavaroise ne l'a toutefois pas confirmé, mais des photos du véhicule se sont échappées sur la Toile, notamment sur un compte Instagram. L'officialisation semble donc imminente… et va mettre fin à deux ans d'attente. En effet, le concept annonciateur a été dévoilé en avril 2018 !

BMW avait cependant annoncé du départ que la version de série ne serait prête qu'en 2020. En confirmant le projet tôt avec un show-car, BMW a fait patienter la clientèle… et a surtout tenu à montrer qu'il ne restait pas les bras croisés face au lancement des Audi e-tron, Jaguar I-Pace ou Mercedes EQC.

Cet iX3 marque un tournant dans la stratégie d'électrification de la gamme, puisque c'est le premier modèle classique de BMW décliné en 100 % électrique. Le véhicule a toutefois des éléments de style spécifiques pour se distinguer des X3 thermiques. À l'avant, on remarque une nouvelle calandre, avec des haricots anguleux reliés entre eux. On note que les deux éléments sont séparés par le contour chromé, ce qui n'était pas le cas sur le concept (cela donnait une ressemblance avec la calandre "nez de tigre" de Kia). Les ouïes dans le bouclier sont plus fines, avec notamment des fentes verticales sur les côtés.

À l'arrière, on a un bouclier simplifié, logiquement sans canule d'échappement. La partie basse intègre des inserts bleus, couleur signature du label i. Autre élément distinctif : des jantes inédites, à l'aérodynamisme particulièrement soigné pour gagner quelques kilomètres d'autonomie.

BMW avait déjà donné quelques informations de la fiche technique. Le modèle va inaugurer la cinquième génération de sa technologie eDrive. Son bloc aura une puissance maximale de 286 ch et le couple culminera à 400 Nm. Avec une batterie de 74 kWh, la marque promet une autonomie selon le cycle WLTP d'au moins 440 km.