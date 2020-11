BMW iX3 : rendez-vous mercredi 18 novembre pour les premières images de l'essai

Avec ses i3 et i8, BMW était le premier constructeur premium à proposer à ses clients des modèles 100% électrique bénéficiant au-delà de leur technologie inédite, un look totalement différent des modèles électriques, mais sept ans plus tard, le constructeur change complètement de politique.

Aujourd'hui, changement de cap puisque BMW va concevoir des nouveautés en étant très proches des déclinaisons thermiques. Après avoir tenté sa chance sur le segment des citadines et de roadster, la marque allemande lance aujourd'hui son premier SUV 100% électrique, le iX3.

Très proche du X3, cette version électrique se distingue du thermique que par des détails puisque la calandre élargie est désormais pleine tandis que les boucliers avant et arrière ont été redessinés. À l’intérieur, les différences sont encore plus réduites puisque la planche de bord est strictement identique.

Ce iX3 est animé par un moteur de 286 ch et 400 Nm alimenté par une batterie de 80 kWh implantée sous l'habitacle, permettant à ce SUV de revendiquer une autonomie de 459 km selon la norme WLTP. Bonne nouvelle, ces choix techniques ont comme conséquence de ne pas pénaliser les aspects pratiques puisque la contenance du coffre (470 litres) et l'habitabilité arrière sont inchangées par rapport aux déclinaisons thermiques. BMW a souhaité conserver également une caractéristique historique à savoir le type de traction. Contrairement à beaucoup de concurrents, le iX3 ne bénéficie pas d'une transmission intégrale mais est une propulsion, de quoi rendre ce SUV un peu plus fun à conduire.

En attendant de connaître ses qualités dynamiques, nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai réalisé en région parisienne.