BMW : l'iPhone devient la clé de votre voiture

L'iPhone renforce son aspect couteau suisse. Lors de la conférence mondiale des développeurs d'Apple, la firme à la pomme a présenté CarKey, une fonction qui permet de transformer son smartphone en clé de voiture virtuelle. BMW sera le premier à en profiter. La marque allemande est partenaire de longue date d'Apple, ayant déjà été la première à intégrer le CarPlay, qui donne accès à des fonctionnalités de son iPhone directement sur l'écran de l'auto.

BMW appelle de son côté l'équipement la Digital Key. Avec lui, la clé physique est donc remplacée par l'iPhone. L'appareil ouvre et déverrouille l'auto, mais permet aussi de démarrer le moteur. Une application BMW permet de configurer la clé virtuelle. Il est possible de partager l'accès à distance avec cinq autres personnes (via iMessage) et de définir des profils de conducteur. Ainsi, pour les jeunes conducteurs, on peut déterminer des vitesses maximales. La panne de batterie du téléphone a été prévue : la clé virtuelle fonctionne jusqu'à cinq heures après l'arrêt de l'iPhone en raison d'une batterie faible.

La Digital Key sera disponible sur une large partie de la gamme, pour les modèles fabriqués à partir du 1er juillet 2020 (Série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5 M, X6 M et Z4). Côté téléphone, il faut un iPhone XR, XS ou plus récent. Il y a une compatibilité avec la montre d'Apple, à partir de la Watch Series 5