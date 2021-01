BMW M dévoile l'auto la plus puissante de son histoire, la M5 CS

La gamme CS gagne un nouveau membre chez BMW M GmbH. La branche sportive de BMW dévoile celle qui a été surprise à de maintes reprises ces derniers mois : la M5 CS. Avec 635 ch, toujours à partir du V8 4.4 biturbo, la M5 CS est officiellement la BMW M la plus puissante de l'histoire. L'auto gagne 15 ch par rapport à la M5 Competition, qui avait déjà ce titre.

Restylée l'année dernière, la gamme Série 5 fait désormais le grand écart entre la 520d et la M5 CS, qui aura un public restreint. Le surcoût entre la M5 Competition et la M5 CS est en effet abyssal : environ 60 000 €. La première débute à un peu plus de 133 000 € tandis que cette nouveauté est affichée à partir de 199 900 € en France... tout cela hors malus, évidemment. Avec quelques options et les taxes réglées, il faudra probablement tabler sur un prix clé en main tutoyant les 250 000 €. Délirant, même pour une M5, qui est ici plus chère qu'une Ferrari Roma.

Heureusement, les 66 000 € d'écart ne se justifient pas seulement par un gain d'une poignée de chevaux. La M5 CS perd 70 kg sur une M5 Competition avec l'adoption de sièges en carbone, et de sièges individuels à l'arrière (en remplacement de la banquette), d'un accoudoir fixe spécial ultra léger, de jantes 20 pouces forgées spécifiques, et d'un ensemble capot, lame avant, coques de rétroviseurs, spoiler arrière, diffuseur, couvre moteur et boîte à air en PRFC (Plastique renforcé de fibre de carbone).

La M5 CS fait évidemment dans le sportif en matière de présentation, et se distingue aussi par des détails tels que les logos des sièges avant... rétroéclairés.

Côté mécanique, il n'y a aucun changement particulier puisque le V8 est toujours associé à la boîte M Steptronic et la transmission intégrale xDrive avec mode deux roues motrices. L'amortissement a toutefois été revu, tandis que les roues sont chaussées de série de Pirelli P Zero Corsa.