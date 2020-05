BMW n'exclut pas des licenciements

La croissance sans fin des ventes des marques allemandes chaque année, les marges maintenues à plus de 8 %, les sommes importantes reversées aux actionnaires et l'emploi florissant ne sont plus d'actualité pour la plupart des marques premium qui souffrent, comme toutes les grandes entreprises, de l'arrêt de l'économie.

Et chez BMW, cela pourrait se matérialiser par des pertes d'emploi. Manfred Schoch, le patron du comité directeur de la marque, a rappelé que les accords négociés avec les syndicats au sein de l'entreprise prévoient un maintien des effectifs, sauf dans un cas : lorsque l'entreprise enregistre des pertes.

BMW entre justement dans une phase de pertes financières qui pourrait l'inciter à licencier des employés, notamment en production, ce qui serait une première depuis longtemps pour BMW. Manfred Schoch a précisé que "personne ne sait à quoi ressemblera la fin d'année" dans un message audio destiné aux salariés. Concrètement, le comité directeur met ici clairement en garde les salariés sur les éventuelles conséquences de cette période de crise sur l'emploi, avec un premier bilan d'ici la fin d'année.

Rappelons que BMW a déjà prévu quelque 6000 suppressions de poste, qui sont en fait pour la plupart des départs en retraite non remplacés.