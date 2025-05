BMW pionnier sur la voiture connectée par satellite

En France, il y aurait environ 10 000 communes non couvertes ou seulement partiellement (un seul réseau) par un opérateur téléphonique. On les appelle les zones blanches. Principalement situées en dans les régions rurales, forestières ou montagneuses. Plus largement à travers le monde, les réseaux cellulaires couvrent seulement 15 % de la surface du globe. Y passer ou y recevoir une communication y est mission impossible.

Totalement hors réseau, les appels d'urgence, même si votre voiture est dotée du système e-call ne peuvent y fonctionner. Une situation de danger qu'entend combler Bmw group. Associé à Deutsche Telekom et la société américaine Skylo, le constructeur allemand a présenté le 15 mai dernier en France une solution embarquée de connexion par satellite. Jusqu’ici appliqué aux smartphones, le système prouve qu'il peut s’étendre jusque dans nos voitures.

Connecté partout

Grâce à l’utilisation de satellites géostationnaires en orbite à 36 000 km d’altitude, la technologie permet aux appareils de basculer automatiquement entre réseau cellulaire et satellite. Ce, de façon totalement autonome. Pas besoin d'équipement ou d'antenne supplémentaire du type des grosses paraboliques sur le toit des camions de retransmissions. Proposé sous forme de système embarqué, ou via son smartphone, le fonctionnement se fait via une simple carte SIM. De quoi permettre une itinérance fluide entre les réseaux terrestres et satellitaires via votre opérateur téléphonique habituel ou le système software de votre constructeur.

Un atout pour les entreprises

Le système permet également un suivi permanent de la voiture. Un atout pour les entreprises qui peuvent ainsi suivre leurs véhicules. Cela permet également au gestionnaire de flotte de recevoir en permanence des diagnostics du véhicule sans risque de rupture de liaison. Cela permet de connaître parfaitement l'emplacement d'une flotte. Mais également grâce à la communication des voitures reliées entre elles, le système permet d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur la route.

Concurrencer Starlink d'Elon Musk

Après avoir signé avec Verizon, le plus grand opérateur de téléphonie mobile des États-Unis, Skylo arrive en Europe. Le système du groupement Viasat, Deutsche Telekom et BMW devrait être effectif en 2027. Skylo entend surtout se poser un concurrent direct du système Starlink d'Elon Musk dont les premiers essais ont été faits le 9 février dernier aux États-Unis. La concurrence pour grappiller des parts de marché sur le secteur naissant de la voiture connectée par satellite, ressemble de plus en plus à la guerre des étoiles.