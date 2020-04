BMW : que serait la Série 3 Compact aujourd'hui ?

Une Série 4 plus courte, amputée de près de vingt centimètres et dont la malle se transforme en hayon ? Vous auriez, là, la recette d'une BMW Compact moderne. A l'époque du lancement de la version E36, dans les années 90, BMW tente d'aller s'introduire sur le marché des berlines compactes en réduisant la taille de la Série 3. Aujourd'hui, la donne a changé : la Série 1 occupe ce rang.

Avec le désamour général pour les autos à trois portes, il n'est donc pas étonnant de ne pas voir un retour de la Compact, dont la carrosserie est de toute façon clivante. Kolesa nous donne toutefois sa vision d'une Série 3 Compact moderne, sur l'actuelle génération.

Les proportions sont étonnantes avec cet arrière tronqué et coupé brutalement, mais c'est la marque de fabrique de la Compact. C'était aussi, il y a vingt ans, un moyen pour BMW de proposer une Série 3 à un tarif plus doux, plus allégé. Mais encore une fois, avec la présence de la Série 1 aujourd'hui, la Compact n'a probablement plus lieu d'être...