BMW travaillerait sur de toutes nouvelles voitures thermiques

Comme tous ses concurrents, BMW électrifie sa gamme dans de grosses proportions et prépare de nombreuses nouveautés à zéro émission pour les années futures. Mais la marque à l’hélice fait partie des enseignes les plus attachées à la technologie du moteur thermique, convaincue qu’elle n’est pas encore finie. Voilà pourquoi les hauts responsables du constructeur ne veulent pas la lâcher et même plancher sur une toute nouvelle génération de plateforme pour ses modèles carburant à l’essence et au diesel.

D’après les journalistes allemands de handelsblatt, BMW prépare en effet une nouvelle plateforme pour l’après 2027, capable d’accueillir tous les types de motorisations possibles. Le constructeur prépare des versions améliorées de ses quatre cylindres, six cylindres et V8 essence mais aussi de ses moteurs diesel. Des projets qui vont de pair avec les prévisions de BMW, tablant sur 50% de sa production mondiale électrique d’ici 2030. A titre de comparaison, Porsche prévoit de vendre 80% de voitures électriques à cette date. Qui se trompe entre les deux ?

Mercedes et Audi ne suivent pas

Si Mercedes-Benz et Audi vont continuer de proposer des moteurs thermiques au cours des années futures, leur calendrier prévisionnel est différent de celui de BMW. Audi ne veut plus lancer que des modèles électriques en Europe à partir de 2026 et chez Mercedes, il ne serait pas question de développer une nouvelle plateforme technique pour les moteurs thermiques. L’avenir dira laquelle de ces approches est la meilleure…