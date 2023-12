Bonus 2024 : un budget initial de l'État en hausse pour des effets en baisse

Le bonus de 5 000 euros est en berne. Seuls 4 000 euros sont désormais défalqués du prix d’une voiture électrique neuve dès le 1er janvier. De son côté, le bonus de 1 000 euros, une aide destinée à l’achat d’un VE d’occasion, est carrément supprimée.

Évidemment, quelques ménages modestes bénéficieront d’une aide de 7 000 euros pour un achat d’une électrique neuve et d’autres pourront acquérir une auto pour 100 euros par mois. Mais la première formule ne concerne que les foyers dont les revenus sont en dessous du sixième et dernier décile. Quant au leasing social, il ne concernera que 25 000 personnes pour toute l’année 2024.

Une hausse de budget de 100 millions ?

On le voit, l’État entend bien faire des économies et, sans aller jusqu’aux mesures allemandes de suppression totale des aides, il rabote dans le budget qu’il y consacre. Vraiment ? Pourtant, à y regarder de plus près, la somme allouée à ces aides diverses et qui était de 1,4 milliard l’an passé, est passée à 1,5 milliard pour l’année à venir, soit une hausse de 100 millions tout de même.

Mais dans ce cas, comment réussir l'exploit de faire moins avec plus d’argent ? Grâce à un tour de passe-passe qui se traduit, au final par une baisse de budget. Car en cette année qui s’achève, les pouvoirs publics ont été pris au dépourvu. Ils escomptaient une part de marché des électriques de 16% par rapport au nombre total d’autos vendues. Or, elle est de 17%. Résultat : un trou dans la caisse qu’il a fallu compenser. Et Bercy a fait un chèque de 400 millions supplémentaires en cette fin d’année. Du coup, la somme allouée l’an prochain est en baisse de 200 millions, si l’on compte cette rallonge.

Mais une baisse officielle de 200 millions, pour le moment

Une légère baisse facilement rattrapée par un bonus ramené à 4 000 euros au lieu de 5 000 ? Sauf que le nombre de voitures concernées, même s’il est beaucoup plus limité qu’avant, devrait nettement augmenter puisque, selon le gouvernement lui-même, les ventes d’électriques neuves devraient atteindre 21% du total l’an prochain.

Et ce n’est pas tout : le leasing social, même s’il ne concerne que 25 000 personnes, coûtera néanmoins 226 millions. Une somme prélevée sur le même budget. Du coup, le risque est grand que le milliard et demi alloué cette année ne suffise pas, malgré des aides moins généreuses. Et que se passera-t-il dans ce cas ? Bercy concédera une fois encore une rallonge fin 2024. Et si elle est de la même hauteur que les 400 millions apportés cette année, le budget global de 1,9 milliard sera vraiment plus important que l’an passé. La preuve que l’on peut faire moins en payant plus.