Bonus écologique : bientôt sur les voitures électriques d'occasion ?

Le Premier Ministre a dévoilé cette semaine le très attendu plan de relance, qui doit permettre au pays de surmonter la crise, mais aussi de le transformer. Le plan, doté d'un budget de 100 milliards d'euros, est déployé autour de trois grands axes : la cohésion, la compétitivité et l'écologie. Cette dernière est même qualifiée d'objectif stratégique du plan.

En ce qui concerne les automobilistes, le gouvernement a confirmé le maintien des aides à l'achat de véhicules plus propres. Bonus et prime à la casse vont donc continuer d'exister. Toutefois, dans l'épais dossier qui détaille les mesures du plan de relance, le gouvernement ne s'avance pas sur les montants des aides. Il ne faut donc pas exclure des barèmes moins généreux et des conditions d'attribution plus strictes. D'ailleurs, on peut lire ceci : "le verdissement de la prime à la conversion pourrait être poursuivi afin de continuer à encourager l'achat des véhicules les plus propres".

Si le plan n'annonce pas de nouvelle aide à l'achat, le gouvernement aurait bien en tête des mesures inédites pour aider les plus modestes à changer de voiture. Selon Capital, il est ainsi question d'un nouveau bonus pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. En effet, si la prime à la casse est accordée pour du neuf ou de l'occasion, le bonus est lui réservé à un véhicule neuf. Et même si le coup de pouce a été porté à 7 000 € en juin 2020, le prix d'achat d'une électrique neuve reste très élevé. L'occasion peut être une solution, et un bonus faciliterait encore davantage l'acquisition. Autre piste à l'étude : une aide à la location longue durée.

Aucune date d'entrée en vigueur n'est avancée, mais ces mesures pourraient être intégrées au projet de loi de finances 2021.