Bonus écologique : finalement, pas de baisse en 2022 ?

Petit à petit, les aides à l'achat pour les voitures électriques et hybrides rechargeables diminuent, au fur et à mesure que le marché de ces véhicules se développe. Après un coup de rabot de 1 000 € le 1er juillet 2021, un autre coup de rabot de 1 000 € est prévu le 1er juillet 2022. Ce qui baisserait le bonus maximal pour les électriques à 5 000 € et mettrait fin à l'aide sur les hybrides.

Toutefois, cette baisse des aides a du plomb dans l'aile : Bruno Le Maire vient de se montrer en faveur du maintien du bonus de 6 000 €. Le ministre de l'Économie s'est exprimé à ce sujet lors d'un rassemblement des candidats à l'élection présidentielle ou de leurs représentants, organisé par la filière automobile française. Bruno Le Maire parlait ainsi au nom d'Emmanuel Macron. Car il y a bien sûr des échéances électorales à franchir d'ici le 1er juillet 2022 !

Mais, alors que les prix des carburants atteignent des sommets, avec pour la première fois des prix moyens qui ont dépassé 2 € par litre, beaucoup de candidats se rejoignent sur l'importance de continuer à aider les Français à changer de voiture. Certains ont même plaidé pour un renforcement des coups de pouce financiers. Dans ce contexte où le budget carburant des Français explose comme jamais, il semble malvenu et contradictoire de baisser les bonus.