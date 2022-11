Bornes de recharge : enfin un vrai maillage d’ici à 2030 ?

Souvenez-vous, c’était en mai 2020, alors que le premier confinement lié à la pandémie venait tout juste d’être levé. Le Président de la République martelait la volonté de l’Etat d’investir massivement en faveur de la transition énergétique et du véhicule électrique. Emmanuel Macron fixait notamment l’objectif de 100 000 bornes de recharge publiques à fin 2021. Un cap manifestement ambitieux car encore loin d’être atteint, qui plus est, à quelques semaines de 2023.

Selon une étude récente menée par LCP Delta, un Cabinet européen de recherche et de conseil spécialisé dans la transition énergétique, on compterait actuellement un peu plus de 72 000 points publics de recharge dans l’hexagone. Une donnée à peu près semblable à celle publiée par l’Avere au 31 octobre. L’association nationale pour le développement de la mobilité électrique évoquait en effet 75 000 bornes installées.

« Cuit » pour 2022 mais pas pour 2030 ?

Le gouvernement a donc bel et bien du retard sur son calendrier. Pour autant, c’est vers 2030 que les équipes de LCP Delta veulent se projeter. Car, selon elles, c’est au cours des sept prochaines années que la recharge électrique devrait enfin s'intensifier. « Le marché des bornes de recharge va connaître une croissance conséquente grâce aux mesures mises en place contre les véhicules thermiques », estime le bureau français du Cabinet, qui table sur une hausse globale des installations équivalent à 1300 %, tous segments confondus : espace public, particuliers et entreprises.

Sur l’espace public d’abord, LCP Delta prédit que le chiffre des 100 000 bornes sera franchi en 2024, avec 125 000 bornes disponibles. Puis il entrevoit un maillage bien plus prononcé à l’horizon 2030, avec quelque 650 000 points de charge escomptés.

Parallèlement, le Cabinet promet un développement impressionnant sur le segment des particuliers. Le nombre de bornes de recharge à domicile basculerait ainsi de 440 000 à environ 4 500 000.

Sur le canal des entreprises, là-aussi, les choses devraient progresser à rythme soutenu. La croissance serait même carrément record. LCP Delta table en effet sur une hausse en équipement de 1200 % sur les lieux de travail. La dotation pourrait passer de 95 000 (en 2022) à 1 300 000 bornes.