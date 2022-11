Recharge en copropriété : bientôt la fin du tunnel?

Même si le chiffre de 100 000 bornes en 2022 annoncé par le constructeur ne sera pas atteint, le développement des bornes publiques est lancé. La situation est nettement plus complexe pour les particuliers et notamment pour ceux qui habitent dans une résidence, qui doivent faire face à des nombreux obstacles. Toutefois, grâce à différentes décisions, les choses pourraient s'arranger.

Aujourd'hui, même s'il existe des aides, l'installation de bornes reste à la charge de copropriétaires. Ainsi, celle-ci devait être financée à 60 % par la copropriété, le reste étant supporté par le Turpe (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité, qui est payé par les Français à travers leur facture d’électricité.). Cela va prochainement évoluer puisque la loi Climat prévoit qu’Enedis avance 100 % des travaux d’installation de la colonne horizontale, une partie étant supportée par le Turpe et le reste financé par les utilisateurs des bornes lors des phases de recharge. La copropriété n’aura ainsi plus rien à débourser.

Dans la pratique, le montant dû par le copropriétaire dépendra du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble et du ratio entre la puissance demandée au titre de son branchement individuel et la puissance totale de l'immeuble. Toutefois, précise le décret, "si la puissance demandée est inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne pourra être supérieure à un montant fixé par la Commission de régulation de l'énergie", précise le décret. La contribution pourra être revue chaque année.

Les règles de calcul et les modalités tarifaires seront définies plus précisément par arrêté. Le décret prévoit également une obligation de mise en concurrence pour l'installation collective. Le propriétaire devra ensuite faire appel à un électricien pour faire installer son compteur Linky et sa borne individuelle.

Enfin en termes de délai, il faudra être patient puisqu'il faudra tout d'abord attendre le vote en Assemblée Générale, puis le déroulement des travaux collectifs, puis individuels. Un délai compris entre 12 et 24 mois n'est pas à exclure.