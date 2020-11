Bornes de recharge : Kia veut simplifier la vie de ses clients

En réponse à

Une petite visite sur le site d'Ali Express montre des bornes 3, 7, 11 et 22 kW (made in China évidemment) à moins de 500€

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/wallboxen/ compare un certain nombre de Wallboxes ... même si on ne parle pas la langue de Goethe, on peut voir les images et les prix

Cequi est surtout dommage c'est qu'il n'y a pas de chargeur AC 11 ou 22 kW dans les véhicules Kia Hyundai alors qu'elles représentent l'essentiel des bornes de rues "accélérées"