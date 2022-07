Budget de l’automobiliste : pourquoi ça va secouer à la rentrée…et au-delà !

Loin de nous la volonté de vous démoraliser alors que des vacances bien méritées se profilent, mais il faut encore s’attendre à de mauvaises nouvelles dans les semaines à venir en matière de budget automobile.

Côté énergie, la nouvelle parité euro/dollar, inédite depuis la création de la monnaie unique européenne en 2002, va se traduire par des prix en hausse car les achats se font via la devise américaine. C’est ainsi qu’essence, gaz et électricité vont continuer à voir leur prix croître dans les semaines et mois à venir.

En matière d’assurances, les récentes intempéries ont coûté cher et il y a des chances pour que cela se répercute sur le montant des primes. Dans un communiqué, France Assureurs explique que les épisodes de forte pluie et de grêle qui ont touché la France depuis le mois de mai ont généré plus d’un million de sinistres pour lesquels les compagnies verseront environ 3,9 milliards d’euros.

Du 18 juin au 4 juillet, 337 000 voitures ont été endommagées, générant un coût de 1,08 milliard d’euros, soit près de la moitié du montant total des sinistres enregistrés sur la période.

Et les assureurs de préciser que « l’année 2022 s’annonce inédite : les sinistres climatiques atteignent déjà un coût sans précédent sur les vingt dernières années. »

Nous voici prévenus, même s’il convient de rappeler que les hausses étaient restées relativement modérées entre 2010 et 2020 (+16% sur l’auto durant la période).

Autre coup de bambou attendu pour le 1er février 2023, les péages d’autoroute dont les formules de calcul intègrent l’inflation. Ceux-ci avaient augmenté de 2% en moyenne cette année, et on peut redouter une hausse supérieure lors de la prochaine échéance.

Sans oublier, bien sûr, le prix de nos chères voitures qui ne cesse d’augmenter ces derniers mois en raison de l’envolée des cours des matières premières. *

Dans une récente étude dont Caradisiac s’est fait l’echo, le cabinet AlixPartners constate que le coût des matières premières pour un modèle thermique en Europe s’élevait en mai à 2 827 dollars, soit presque le double de ce qu’il était en 2020 (1475 dollars).

Et c’est encore pire avec l’électrique, dont les batteries intègrent notamment cobalt, nickel et lithium : la facture est passée de 2924 dollars en 2021 à 6533 dollars (6207 aujourd’hui (+ 123 %).

Ah, et vous a-t-on parlé du projet suisse de taxer les voitures électriques de façon à compenser le manque à gagner sur les carburants fossiles ? De là à ce qu’il donne de mauvaises idées à Bercy…