Bugatti Chiron 4-005 : le prototype à 75 000 km prend sa retraite

Même lorsqu'une voiture est déjà sortie, cela n'empêche pas le constructeur de tester ses autos en interne pour les mises à jour. Les habitants de certaines régions comme le Grand Est (PSA) ou les Bouches-du-Rhône (BMW) croisent d'ailleurs parfois des prototypes de véhicules camouflés alors qu'ils sont déjà sortis. La raison est simple : une carrière d'une auto, c'est 6 à 7 ans pour un modèle conventionnel, et des mises à jour électroniques et mécaniques incessantes.

Et ceci est valable pour une marque de prestige comme Bugatti, qui nous conte l'histoire du prototype 4-005. Le constructeur nous rappelle que les premiers prototypes sont en général "mis au rebut", mais visiblement pas celui-ci, qui a subi toutes les souffrances : désert, glisse sur la neige, tours à grande vitesse sur le circuit de Nardo...C'est sur cette auto que sont testées l'ensemble des versions de logiciels (calculateurs, notamment) de la Chiron depuis 2013. Mais 8 ans, c'est long pour un prototype, d'autant plus pour une Chiron.

"Durant la période précédant le lancement de la Chiron en 2016, une bâche de protection la cachait des regards trop curieux et des paparazzis. L’équipe voyage à travers les États-Unis et la moitié de l’Europe pour vérifier et régler tous les systèmes. Vallée de la mort, Grand Canyon, Grenade ou Großglockner : Les cartes et la navigation doivent fonctionner parfaitement dans tous les pays, tout comme la réception par satellite, par antenne, par radio et par téléphone. Les experts vérifient le comportement des données télémétriques lorsque la voiture passe par différents réseaux sans fil ou en l’absence de réseau. Lors des tests de résistance à la chaleur dans le désert, ils font attention aux courants froids, à la réaction et au bruit du système de climatisation. « De nombreux domaines peuvent être simulés, mais le réglage final prend des semaines sur la route », explique Rüdiger Warda. De même, la 4-005 subit toutes les mises à jour avant l’entrée dans la production en série. Il s’agit notamment de nouvelles fonctions du système de navigation ou d’un système de conférence téléphonique, ainsi que de la navigation dans les menus de l’IHM avec une spécification de conception stricte : un intérieur minimaliste, sans grands écrans, doit fournir toutes les informations, avec une commande au volant".

Après un tel service, il est temps pour cette Chiron pleine de cicatrices de prendre sa retraite. A titre d'information, elle affiche 74 000 km au compteur. L'histoire ne dit pas quelles ont été les éventuelles pannes mécaniques, et combien de litres d'huiles, de trains de pneus et de disques et plaquettes a englouti cette Chiron.