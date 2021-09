Bugatti, une marque qui devient rasoir

Le rasage le plus rapide du monde ? Ce n'est pas ce que promet ce rasoir qui pourtant porte le nom d'un constructeur d'hypercars loin d'être barbantes. En revanche, ce sera sûrement l'un des rasages les plus luxueux et onéreux. La marque Gillette s'est en effet associée à Bugatti pour proposer une série spéciale de son rasoir chauffant. Sur pression d'un bouton, le rasoir diffuse une chaleur apaisante pour la peau.

Le modèle a donc été revu par les fines lames de Bugatti. Le rasoir arbore notamment la teinte Agile Bleu, que l'on trouve sur la Chiron Pur Sport. La poignée est en aluminium-zinc. Même pas de carbone donc, pourtant utilisé en grande quantité sur la voiture… Le manche intègre l'emblème de la marque basée à Molsheim.

On peut donc être le producteur de voitures qui coûtent plusieurs millions d'euros pièce et se laisser tenter par ce genre de collaboration assez populaire. Mais Noël approche à petits pas (oui, on y pense déjà) et ce pourra être l'occasion d'offrir une Bugatti à moindre prix à garer dans sa salle de bains.

Le tarif de l'objet (un kit qui comprend le rasoir, un chargeur magnétique sans fil, une recharge de deux lames ou encore des chiffons au nom des deux marques) n'est pas encore connu. Le kit est proposé en version classique à partir de 149 €. Sans surprise, la version Bugatti sera bien plus chère, on pourra alors voir l'influence de la marque sur le prix !