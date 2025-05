BYD : rencontre en Chine avec le nouveau géant de l'automobile électrique

Shengzhou, vendredi 25 avril 2025, 6 h 30 : la sonnerie du téléphone de la chambre d'hôtel retentit. Un réveil que je n'ai pas demandé. Dix minutes plus tard, on frappe à la porte : le rappel qu'il ne faut pas traîner. Nous nous y attachons depuis que nous sommes arrivés en Chine, le mardi. C'est que BYD, qui nous a conviés à passer la semaine avec lui, a encore beaucoup à nous montrer. Et aujourd'hui, c'est le grand jour : celui où nous rencontrons Stella Li, la vice-présidente du groupe et femme du fondateur Wang Chuanfu.

Le rythme est soutenu. Après le suivi du salon de Shanghai le mercredi et des conférences de chacune des quatre marques de la famille (BYD, Yangwang, Denza et Fang Cheng Bao) qui allait de pair, la visite d'une concession Yangwang et ses voitures U9 qui sautent et dansent, puis un voyage en train de deux heures le jeudi, nous voici dans un bus qui nous mène à un petit village de montagne, où nous attend la numéro 2, au milieu d'une exposition d'une dizaine de véhicules.

Nous sommes seulement trois journalistes français, mais notre caravane de quinze autocars comprend a minima 150 personnes venues de 18 pays : des médias bien sûr, mais également des distributeurs. Un meeting à couper le souffle. En attendant notre entrevue, un passage en revue des véhicules des quatre firmes s'impose. Les mises en scène des modèles sportifs, 4x4 et berlines de luxe rappellent celles dont sont capables nos marques historiques.

BYD : plus qu'une marque de batterie, un groupe automobile ! Pour rappel, BYD, acronyme de Build Your Dream (Construisez Vos Rêves en anglais), était initialement une société spécialisée dans la conception de batterie. Apparue en 1995 à Shenzhen, cette firme chinoise devient rapidement leader de son marché en fournissant notamment des grands acteurs de la téléphonie tels que Nokia ou Samsung. En 2003, elle s'attaque à la voiture en se portant acquéreur de Qinchuan Automobile. Après le lancement de plusieurs modèles, BYD atteint la quatrième place des ventes de voitures chinoises en 2010. L'ascension est alors fulgurante, et l'appétit de son boss, Wang Chuanfu, insatiable. Dans la foulée, le groupe donne naissance, en association avec Daimler, à la marque Denza, qu'elle détient aujourd'hui en totalité. Et ce n'est pas fini : en 2023, BYD donne naissance à Fang Cheng Bao, spécialiste du SUV, et Yangwang, une marque de prestige excentrique qui réalise des produits performants et capables de sauter, danser, nager…

Le parallèle avec la "team Volkswagen" des grandes heures est inévitable : un groupe florissant, des marques aux identités claires, des démonstrations de force insolentes, certains d'entre nous se trouvent même mal à l'aise alors que les marques qui ont fait naître des passions écopent le bateau après des années de scandales divers (Dieselgate, fiabilité en berne, défauts de fabrication dissimulés…) et de politiques girouettes. Les revendeurs et influenceurs présents sont, eux, acquis à la cause de la marque.

Tout est prétexte à prendre des photos et vidéos de groupes, et scander : "BYD number one". Un responsable de la communication nous éclaire : "après avoir travaillé plusieurs années pour des constructeurs qui les négligeaient alors qu'ils en étaient les premiers acheteurs et ambassadeurs, beaucoup apprécient d'avoir trouvé une marque qui offre non seulement du boulot mais également de nombreux avantages, notamment de bonnes conditions travail, des aides au logement ou des remises sur les produits. Ils ont enfin l'impression d'être considérés et respectés."

Une croissance insolente…

Du haut de son mètre et demi, Stella Li a l'assurance d'un ogre. Et son appétit. Derrière elle : des graphiques aux flèches ascendantes défilent. Avec une hausse des ventes de 41 % en 2024 (alors que ça stagne ou baisse chez les autres), soit 4 272 145 voitures écoulées (toutes marques confondues) le groupe s'est offert la 7e place mondiale, au nez et à la barbe de Honda et Nissan, et la première en catégorie véhicules électriques. Et la firme continue son ascension en 2025, annonçant notamment une hausse des ventes à l'étranger de… 110 % !

De quoi donner du grain à moudre à la patronne : "La planète a besoin de nous pour réduire les émissions polluantes et de CO2, particulièrement dans nos jolies villes. Nous continuerons donc à promouvoir les véhicules électriques. Dès ce mois de mai, nous lancerons ainsi la Dolphin Surf, plus accessible, pour élargir notre clientèle. Et si les politiques renoncent à la transition énergétique en Europe ou aux États-Unis, nous garderons ce cap tout en proposant une alternative PHEV (technologie DM-i à considérer plutôt comme électrique à prolongateur d’autonomie, NDLR). Concernant le marché européen, notre objectif est de séduire par la qualité et la technologie. Personne ne pourra rester insensible à ce que proposent nos marques."

Il est vrai que les véhicules de la gamme bluffent par leur niveau de raffinement, en particulier dans les gammes Denza et Yangwang. Et surtout, BYD peut se vanter de disposer d'une batterie Blade LFP high-tech, capable d'accepter une puissance de charge de 1 000 kW en courant continu garantissant 2 km récupérés chaque seconde, ou 400 km en 5 mn. Une pile déjà présente sur Han L et Tang L, qu'il nous tarde de tester, BYD n'ayant pas prévu de nous en faire la démonstration, hélas.

À la place, elle préfère organiser une courte montée de col au volant de sa Denza Z9 GT, et un petit tour en passager pour nous convaincre de l'efficacité de la conduite autonome. Nous n'apprendrons rien de plus que lors de notre premier contact. La voiture a du jus mais manque de ressenti et de naturel : pas de quoi inquiéter une bonne Audi ou une BMW, a priori. Par ailleurs, si les Yangwang annoncent des suspensions révolutionnaires, la Z9 apparaît fermement amortie à l'arrière.

Mais mieux vaut rester sur ses gardes : selon le service communication, BYD compte 120 000 ingénieurs et déposerait 45 brevets par jour de la semaine (sachant que six sont travaillés !). Enfin, 4,4 milliards de dollars auraient été investis en recherche et développement en 2024. Et le groupe a d'autres perspectives et atouts. Déjà, il vise des pays en voie de développement qui ne sont pas (ou peu) attachés à des marques, tels que le Brésil, le Mexique, le Pérou, le Chili, la Thaïlande et, bien entendu, ceux du continent africain.

Surtout, il tend à créer un écosystème lui permettant d'être autonome, ou presque. Déjà, en tant que producteur de batteries, de semi-conducteurs et d'écrans en autres, il limite les pénuries. D'ailleurs, selon son service communication, il ne fait plus appel aux sous-traitants que pour 5 % des composants, en l'occurrence pour les pneus, vitres, systèmes audio et de freinage.

Dernière étape : contrôler le transport avec huit bateaux maison d'ici 2026, annoncés verts évidemment (grâce à une carburation partielle au gaz liquéfié naturel et à des batteries stationnaires), qui distribueront dans les pays dépourvus d'usines. Ces derniers seront d'ailleurs de moins en moins nombreux, puisque la marque compte désormais une trentaine de sites de production à travers le monde, et de nombreuses perspectives d'évolution. Notez que côté européen, elle assemblera dès cette année en Hongrie.

De quoi écouler ses produits durablement sur le Vieux Continent, et notamment en France. Malgré les mesures protectionnistes, la firme a pour objectif une centaine de points de ventes dans l'Hexagone d'ici la fin de l'année. Clou du spectacle : BYD nous invite le lendemain à naviguer dans sa dernière production amphibie : le Yangwang U8. Évidemment, nous ne nous faisons pas prier. Une histoire que nous vous contions ce lundi, à dormir debout, ce que nous commencions à faire en fin de semaine, tant la marque nous a épuisés… Et on ne vous raconte pas tout !