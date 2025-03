Gros suspens sur le prix de la petite BYD Dolphin Surf

Lancée en 2023 sur le marché chinois, la BYD Seagull intéresse beaucoup dans un contexte où le constructeur se déploie sur le marché européen : longue de seulement 3,78 mètres (comme la future Renault Twingo) et équipée au choix de batteries de 30,1 et de 38,9 kWh, cette micro-citadine électrique au design plutôt travaillé s’affiche à l’équivalent de 9 000€ en Chine dans sa version de base !

On savait qu’elle finirait par arriver en Europe et Byd confirme enfin cette information, annonçant un début de commercialisation fixé le 21 mai prochain sur le Vieux continent.

Appelez-la « Dolphin Surf »

Chez nous, elle s’appellera finalement « Dolphin Surf » pour mieux s’inscrire dans la gamme en-dessous de la Dolphin actuelle, cette compacte affichée à partir de 28 990€ qui rivalise avec la MG4 (et les modèles de chez Volkswagen ou Renault).

La version européenne de la voiture sera légèrement différente de la Seagull vendue en Chine et pourrait se contenter des « grosses » batteries seulement. Hélas, elle coûtera beaucoup plus cher qu’en Chine et pourrait finalement dépasser les 20 000€ sur notre marché.

Plus chère que les Dacia Spring et Leapmotor T03 ?

Cette BYD Dolphin Surf pourrait donc coûter sensiblement plus cher que les Dacia Spring et Leapmotor T03, affichées respectivement à 16 900€ et 17 900€. Il lui faudra à cette condition offrir de meilleures prestations que ces dernières, surtout si son prix s’approche de celui des Citroën ë-C3 (23 300€) et autres Fiat Grande Panda (22 990€ actuellement) qui bénéficient d’un habitacle plus spacieux.

Rendez-vous dans deux mois pour voir si cette BYD Dolphin Surf est bien l’épouvantail attendu par les marques automobiles européennes.