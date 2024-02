BYD Seal U DM-I: Hybride, rechargeable, valable - En direct du salon de Genève 2024

BYD a vendu 3 millions de voitures l’an dernier, surclassant en volume un Tesla qui conserve toutefois une longueur d’avance en matière de conception des produits. On en a l’illustration avec le Seal U, SUV récemment testé par Caradisiac et qui reste encore plusieurs coudées en retrait de son inspiratrice la Model Y, voiture la plus vendue au monde l’an dernier.

Reste que sur le papier, le Seal U, modèle familial long de 4,78 m., reste sacrément alléchant avec son style moderne et son équipement généreux. De plus, les 5 étoiles accordées par l’organisme Euro NCAP témoignent d'une conception sérieuse en matière de sécurité. Elève prometteur, donc.

C'est dans ce contexte que Byd décline le Seal U en une version hybride rechargeable disposant de jusqu'à 70 km d'autonomie en mode électrique (batterie de 18,3 kWh).

Pour convaincre, l’auto mise sur son sens de l’accueil avec un coffre de 552 litres qu’accompagne une bonne habitabilité arrière, laquelle est favorisée par un empattement de 2,77 m. Tous les équipements de confort et de sécurité attendus répondent aussi à l’appel (sièges chauffants, jantes de 19 pouces, caméra 360°, à quoi s’ajoutent notamment la recharge par induction et l’affichage tête haute). L’écran central rotatif (d’une diagonale de 15,6 pouces), qui est l’une des signatures de la marque, est aussi fourni en série.

Si BYD n'indique pas la puissance cumulée du groupe motopropulseur, il fait miroiter un 0 à 100 km/h abattu en 5,9 secondes, chiffre assez impressionnant. A noter également, le fait que la batterie puisse s'alimenter à 18 kW en courant continu (de 30 à 80% de charge en 35 minutes), cactéristique encore rare sur un hybride rechargeable. Tous pleins faits (pétrole et électrons, donc), la Seal U DM-I disposerait d'un rayon d'action de...870 km. Nous avons hâte de vérifier celà!

L'instant Caradisiac

Soyons francs, cette édition 2024 du salon de Genève ne nous aura pas marqués par une avalanche de nouveautés. Mais l'opération est d'autant plus juteuse pour les marques chinoises qui y ont fait le déplacement et occupent le terrain avec des modèles parfois étonnants, à l'image du voisin stand de la BYD Seal, l'incroyable Yangwang U8, aux capacités amphibies!