BYD Seal U : le rêve chinois face au rêve américain ? En direct du salon de Munich 2023

Le constructeur chinois ne vient pas les mains vides et met en scène une gamme cohérente. En plus du SUV compact Atto 3 et de la Dolphin, BYD présente la berline Seal et le SUV Seal U.

Il s’agit d’un modèle familial de 4,79 m de long qui peut être considéré comme le pendant SUV de le Seal, dont il reprend une grande partie de son nom. Pour le moment, la marque reste très discrète sur les caractéristiques techniques de son nouveau-né. Cependant, il n’est pas exclu qu’il propose deux types d’architecture mécanique avec au choix une version à deux roues motrices et une à quatre roues motrices. De son côté, la Seal développe 230 kW (soit 230 ch) en 4x2 et 390 kW (soit 530 ch) en 4X4 et sa batterie offre une capacité de 82 kWh.

Côté design, ce Seal U est assez réussi avec des formes douces, mais il gagnerait sans doute à davantage de fantaisies, notamment au niveau du 3/4 arrière.

En revanche, il en met plein la vue à l’intérieur. Le grand écran central de 15,6 pouces qui pivote au choix en position verticale ou horizontale assure le spectacle. Même remarque concernant le panneau situé en face du passager, qui fait apparaître des motifs lumineux.

En y regardant de plus près, on note que la qualité de fabrication est sérieuse et que ce SUV sait accueillir. En effet, l’espace offert aux passagers arrière est digne d’une limousine. En revanche, cela se paie au niveau du coffre qui ne paraît pas très logeable malgré les 570 litres annoncés.

Prévu initialement pour une commercialisation pour la fin de l’année, il sera finalement lancé au premier trimestre 2024. À quel prix ? Difficile à dire avec exactitude, BYD pourrait le vendre sous la barre des 50 000 €, voire peut-être 47 000 € afin d'être en dessous du seuil pour bénéficier du bonus écologique.

Seulement, les règles auront certainement changé et son principal concurrent, Tesla avec son Model Y, feront peut-être varier les prix… Sans doute BYD suit attentivement toutes ces données avant de se lancer.

L’instant Caradisiac

BYD ne vient pas Europe, et notamment au salon de Munich, pour y faire de la figuration. La taille du stand, le nombre et la varité de modèles présents témoignent d'une véritable offensive.