Le malus écologique 2024 va faire encore un peu plus mal

Alors que le gouvernement français prépare son nouveau système de bonus écologique basé sur la provenance et la pollution générée lors de la construction des voitures électriques, il n’oubliera évidemment pas de durcir une nouvelle fois son malus écologique. Chaque année, ce malus écologique devient plus sévère et sa version 2024 n’échappera pas à cette règle implacable. Les journalistes des Echos nous donnent les grandes lignes de ce malus écologique 2024 avec deux principes assez simples : un seuil de déclenchement plus précoce et une augmentation de sa valeur pour les modèles les plus énergivores.

S’il ne concerne actuellement que les modèles rejetant plus de 122 g/km de CO2, il devrait s’appliquer dès le niveau des 118 g/km de CO2 en 2024. Tous les petits SUV essence (Peugeot 2008, Renault Captur…) seront concernés et même certaines citadines dotées d’un petit moteur essence seront ainsi taxées. De l’autre côté du spectre du malus écologique, les modèles beaucoup plus émetteurs en CO2 pourraient être taxés de plus de 50 000€ (limite absolue actuellement). Rappelons que depuis le 1er janvier 2023, tous les modèles rejetant plus de 225 g/km de CO2 sont taxés de ce malus maximal.

Un malus au poids plus bas, les électriques épargnées

La composante au poids du malus écologique concernera par ailleurs les voitures d’au moins 1,6 tonne contre 1,8 tonne actuellement, ce qui inclura là aussi davantage de véhicules. Mais le gouvernement aurait finalement décidé d’épargner les véhicules hybrides rechargeables et électriques, pénalisés par leur masse très supérieure. Le gouvernement augmentera également les taxes sur les véhicules de société en visant les modèles émetteurs de CO2 et les véhicules anciens. Les modalités de ce malus écologique 2024 seront publiées officiellement dans les semaines à venir.