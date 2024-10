BYD Sealion 7 : l'offensive continue en direct du salon de Paris 2024

BYD continue de développer sa gamme Seal. Après la berline Seal, le SUV Seal U, voici maintenant le crossover, la Sealion 7, septième véhicule 100% électrique lancé par le constructeur chinois en Europe, qui reprend une appellation en relation avec la mer. Après la Dolphin (dauphin) et la Seal (phoque), voici maintenant le Sealion 7, qui signifie otarie.

Esthétiquement, ce nouveau modèle reprend les codes stylistiques de la famille Seal avec des projecteurs en forme de crochets, des poignées de portes affleurantes et une chute de pavillon prononcée, mais il y a bien évidemment des différences avec une hauteur de caisse plus importante et des passages de roues plus marqués.

Effectivement, d'une longueur totale de 4 830 mm, soit 10 cm que la berline Seal, ce SUV bénéficie surtout d'une hauteur plus importante de 16 cm mm. L'empattement de 2 930 mm permet de profiter d'une habitabilité arrière généreuse, d'autant plus que le plancher est totalement plat. Pas d'indication en revanche pour le volume de chargement.

À l'intérieur, on découvre une planche de bord faisant la part belle à la technologie avec une instrumentation numérique, un écran multimédia de belle taille, mais dont les dimensions sont encore inconnues. La qualité des matériaux est très bonne.

Lors de sa commercialisation, le Sealion 7 sera disponible en plusieurs configurations. Dans sa version la plus puissante, dotée de deux moteurs et de quatre roues motrices, il pourra passer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. La vitesse maximale est de 215 km/h. La puissance de recharge peut atteindre 230 kW. Pas d'informations sur la capacité de batterie LFP (Lithium, Fer, Phosphate).

Le Sealion 7 sera commercialisé très prochainement. Les tarifs ne sont pas encore connus. Les livraisons devraient intervenir d'ici à la fin de l'année.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : un monde de fou

Les modèles chinois font peut-être peur, mais une chose est sûre, ils intriguent. La preuve, le hall 5.2 majoritairement occupé par des constructeurs chinois est tout simplement bondé. Il est ainsi très difficile d'approcher les voitures exposées. La rançon du succès ?